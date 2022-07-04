潘功勝：人行首次簽署貨幣常備互換協議

中國與香港周一(4日)公布兩項新的對外開放金融政策，分別是「互換通」及「人民幣與港元常備互換安排」。人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝指出，互換通是在債券通的基礎上，境內外投資者透過香港及內地金融市場的基礎設施的連接，參與兩地金融衍生產品，有利於投資者的利率風險管理要求。

至於建立人民幣與港元之間的常備互換安排，他提到，這是中國人民銀行第一次簽署常備互換協議，將通過人民銀行與香港金管局將雙方已建立的貨幣互換機制，升級為常備互換安排，而升級後的協議，無須再續簽，並將長期有效。互換規模從5,000億元人民幣，擴大至8,000億元人民幣，而流程亦將進一步完善，資金使用將更加便利。

潘指出，將進一步提升兩地資本市場的聯通效應，鞏固香港國際資本市場中心和離岸人民幣樞紐地位，反映中國政府長期支持香港經濟繁榮穩定發展的信心和決心。香港作為國際金融中心，擁有很多有利條件和獨特優勢，是中國資本市場重要的開放窗口和橋樑，也是國家對外開放戰略的先行先試重要實驗場。

他又說，支持香港國際金融中心的繁榮發展，是中央制定的大政方針，也是人民銀行一項重點工作任務。下一步，人行將認真貫徹落實中央的角色部署，繼續加強中國與香港的合作，支持香港國際金融中心的建設與發展，推動中國金融市場的高水平對外開放。