【高盛推介】ETF互聯互通開始交易 港交所隨大市回吐
2022年07月04日 12:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所早前受中證監正式將ETF納入互聯互通帶動，並於今(4日)起開始交易，股價上周一(6月27日)突破400港元收市，創4個月新高後回吐；今早跟隨大市下跌，最低見366.2元，半日收報371.6元，跌約3.7%。有券商指，若未來進一步擴容，預料將加強港交所作為中國及全球市場之間橋樑作用。該行給予港交所「買入」評級，目標價480元。
觀察個股輪證資金流向，上周二(6月28日)及上周三(6月29日)共錄得約4,150萬元資金流入，上周四(6月30日)獲資金轉向沽出，而當日流入牛證的資金較集中在350元收回區域的近牛。
淡倉方面，熊證於上周四獲資金繼續流入，有約60萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意港交購(28427)。貼價選擇可留意低街貨港交購(28762)。短期的高槓桿選擇可留意港交購(12525)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(56335)，遠牛選擇可留意港交牛(55170)，與現價有約20及30元收回距離。
港交購(28427)，行使價418.2元，2022年09月19日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿。
港交購(28762)，行使價388.2元，2022年09月22日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、低街貨。
港交購(12525)，行使價399元，2022年08月30日到期，實際槓桿10.7倍，短期、高槓桿。
港交牛(56335)，收回價350元，行使價348元，換股比率500，實際槓桿14.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。
港交牛(55170)，收回價340元，行使價338元，換股比率500，實際槓桿10.0倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
港交沽(18559)，行使價295.8元，2022年11月18日到期，實際槓桿7.1倍，中期。
港交熊(52789)，收回價420元，行使價422元，換股比率500，實際槓桿7.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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