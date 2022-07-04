【高盛推介】ETF互聯互通開始交易　港交所隨大市回吐

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所早前受中證監正式將ETF納入互聯互通帶動，並於今(4日)起開始交易，股價上周一(6月27日)突破400港元收市，創4個月新高後回吐；今早跟隨大市下跌，最低見366.2元，半日收報371.6元，跌約3.7%。有券商指，若未來進一步擴容，預料將加強港交所作為中國及全球市場之間橋樑作用。該行給予港交所「買入」評級，目標價480元。

觀察個股輪證資金流向，上周二(6月28日)及上周三(6月29日)共錄得約4,150萬元資金流入，上周四(6月30日)獲資金轉向沽出，而當日流入牛證的資金較集中在350元收回區域的近牛。

淡倉方面，熊證於上周四獲資金繼續流入，有約60萬元。

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