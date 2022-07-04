經絡：樓花按揭宗數按月銳減57.4%　創近9年新低

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2022年6月份現樓按揭宗數為6,224 宗，按月增7.7%，連升3個月。而該月的樓花按揭宗數為142宗，按月大減57.4%，更創近9年新低。

今年6月份現樓按揭宗數比2021年同期9,557宗減少3,333宗或34.9%；今年6月樓花按揭宗數按年大跌84.4%。以首6個月比較，今年上半年現樓按揭宗數錄得42,788宗，對比去年上半年減少4.8%。今年上半年樓花按揭宗數則為2,748宗，減少11.5%，創自2012年以來的上半年新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，6月份現樓按揭宗數有繼續回升的迹象，反映疫情後樓市氣氛轉好。然而，縱使一手市場於第二季開始復甦，但6月份樓花宗數卻大跌。當中原因有二，一是樓花按揭宗數一般比現樓更加滯後反映，二是近月的一手銷售樓盤中有近8成買家選用建築期付款方式，有關宗數將會滯後至成交日並於現樓按揭宗數中反映。因此料在「波叔Plan」帶動下，未來樓花按揭宗數或會較往年下降。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)連續11個月榮登冠軍寶座，市佔率為22%。樓花排名方面，滙豐銀行連續7個月奪得冠軍寶座，以市佔率25.4%排名第一。

四大銀行及中小型銀行市佔率的差距輕微拉近，2022年6月份四大銀行現樓市佔率由上月65.1%回落至64.7%，而中小型銀行市佔率則由上月34.9%上升至35.3%。