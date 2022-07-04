比特幣家庭：目前是撈貨時機　3年後彈上14萬美元

5年前賣光所有家產，套現「All in」比特幣，來自荷蘭的「比特幣家庭(Bitcoin Family)」早前舉家定居葡萄牙，主要因為該國不會就加密貨幣交易徵稅。此舉亦反映以Didi Taihuttu之一家之主的比特幣家庭，對幣圈仍然不離不棄。

Didi Taihuttu與妻子及3個女兒，在2017年賣出一棟2,500方呎的房子以及幾乎所有財產去換取了比特幣，當時比特幣價格約為900美元。5年過去，比特幣價格曾飆升至6萬美元樓上的歷史高位，近日又回落至1.9萬美元水平。Didi Taihuttu表示，過去他曾賣出一些比特幣，然後又再買回，透過適當時機進行交易並從中獲利，一家人就是過着「比特幣的生活」。

儘管比特幣價格大幅波動，Didi Taihuttu長遠仍然看好。他接受外媒訪問時表示，每天都在買比特幣。對他而言，過去兩周所學到的教訓是，當全世界都嚇壞時，所有人都認為比特幣崩盤時，就要慢慢縮小範圍趁低吸納。他補充，當比特幣在去年11月底跌至5.5萬美元時，他賣出家族持有比特幣數量的15%，原因他認為5.5萬美元觸發比特幣進入跌浪的指標價。

他透露，持續研究加密貨幣市場圖表，並遵循Mayer Multipl等流行指標，他認為在目前的價格周期中，比特幣會在1.5萬至2萬美元之間見底，然後在2025年反彈至14萬美元以上。根據他的說法，目前是比特幣的「最終購買時刻」。他續稱，其投資組合在過去6年增長20倍以上。投資者慢慢就會明白，比起試圖遇上哪些會飆升數千倍的替代幣，投資比特幣並堅持持有，將更有利可圖。