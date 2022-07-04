專家樓評：升職兼加薪5成　按保公司反而拒批9成按揭？

坊間討論區經常也有會有爭論「搵工做大公司定細公司好？」，大公司常被形容為流水作業形式，工作較清晰穩定，而細公司可能要同時身兼多職，挑戰及成長快，同時由於身兼多職，有部分細公司為留住人才，會較大公司薪金更高及更吸引。不過，如果任職細公司而同時薪金高於市場水平太多，做按揭時或會有阻礙。

近日本行便接到一個求助，客戶任職一家中小型公司，以支票出糧，近日因為升職而人工加幅達50%，他計劃申請90%按揭，但由於其稅單仍未反映新增入息，按保公司質疑其入息的可信性，是以未能批出高成數按揭。

客戶在自行申請被拒後找本行協助跟進，經了解後，發現客戶的公司，其實也不是「蚊型」公司，也經常中標政府的工程項目，同時客戶本身是測量師學會會員之一，有學歷及資格證明，而他雖然人工加幅達50%，但月薪6萬元對於中層管理職位來說，並非不合理。於是便為客戶向按保公司「平反」，包括協助客戶整理好他的個人履歷及資格證明文明，同時建議客戶提供公司有承接政府工程的證明。最終成功助客戶批出90%按揭，息率是最優惠的H+1.3%。

想藉這個案提醒，很多時同一批文件，繳交的先後次序及整理方式，可能會得出完全不同的審批結果，如發現銀行批出按揭成數或條款「不似預期」時，可找專業人士幫忙看看是否申請過程中「甩漏」而引起，以便找出最佳解決方案。