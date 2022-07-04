專家樓評：回歸25年　港樓升價78%

過去25年香港樓價與香港同歷高低起跌，97年的金融風暴、03年沙士、08年雷曼事件導致各國量寬救市、至2019年的社會事件、2020年至今的新冠肺炎，都直接影響香港樓價升跌。總結過去25年，中原城市指數CCI，由97年7月的100點，曾跌至03年5月最低的31.34點，至最高點2021年9月的185.62點，高低波幅高達5倍，CCI四月最新報178.34，25年來香港二手樓價升78%。成交量方面，97年炒風盛行，當年全年一二手私人住宅成交量達153,955宗，過去歷任特首，為了壓抑需求，多次推出樓市「辣招」，去年全年一二手私人住宅登記量已萎縮至69,397宗，較97年減少55%。

回歸25年，香港經歷了四任特首。三任特首任期內，樓價皆錄得升幅，以CCI計算，三任特首任期內樓價升幅由14.2%至87%。首任特首於大幅增加房屋供應，及03年沙士的巨大衝擊下，樓價於其任內錄得35.2%的跌幅。至於成交量，除了首任特首以增加房屋供應為主要房策外，其餘三任特首皆以壓抑需求為房策的首要任務。以歷任特首任期計算，由首任特首當時平均每月錄得6,206宗一二手私人住宅登記，減少至第四任特首平均每月的4721宗。

根據中原大數據資料，全港18區，過去25年樓價升幅由69%至2.35倍，最少升幅區域為沙田區，而升幅最多區域的冠、亞、季軍，分別是油尖旺區、九龍城及元朗區，三區於過去25年均有大型屋苑及基建落成，油尖旺有九龍站及高鐵，還有區內奧運站南昌站多個大型屋苑落成、九龍城新增了啟德新發展區、而元朗區大型屋苑的發展已擴展至錦上路，25年內西鐵線落成，更可直通至九龍。由上述18區過去25年數據可見，新基建、新屋苑的落成，絕對有助區內樓價及成交量，預示下個25年的樓價升勢將聚焦於大力發展的新界北都會區，及明日大嶼。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑