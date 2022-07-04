周樂樂：市場情緒兩極　需警惕外圍影響

上周滬深兩市主要指數走勢分化，只有上證、深證與滬深300收漲，而創業板指收跌1.5%，科創50下滑1.13%。申万一級行業來看，22行業升9行業跌。升幅前三位為煤炭(+5.85%)，商貿零售(+4.75%)與建築材料(+4.36%)，跌幅前三位為汽車(-3.70%)，電力設備(-2.47%)與非銀金融(-1.30%)。結合數據看，市場整體偏強，但行業分化也明顯，行業風格切換多為市場消息炒作，同時，7月將進入中報業績披露期，市場資金開始炒業績行情。

國內方面，目前我國經濟韌性強勁，「新基建」有望提速。近期國務院出台了一籃子穩經濟政策，強調將加大宏觀政策調節力度，最大程度減少疫情影響，擴大有效需求，穩就業、穩物價、保民生。隨着疫情防控持續好轉，一系列積極政策預計將在下半年落地實施。近日，六部門聯合印發《工業能效提升行動計劃》，提出主要目標及重點方向，筆者認為對於鋼鐵、石化化工等行業的綠色化改造和數碼化升級有非常大的促進作用。上月29日消息，央行舉行二季度例會強化逆周期調節，加大穩健貨幣政策實施力度，結構性貨幣政策要適度加碼。本周適逢七一，市場憧憬香港大禮包，有利於消費、金融等行業。筆者認為，下半年，國內推出政策的力度有可能超預期，中國資產價格堅挺，中線看A股維持震盪上揚的趨勢，A股逐步在全球市場處於領先地位，外資有望持續流入中國股市。

外圍市場方面，美聯儲6月中旬加息75點子，歐央行重申7月加息以堅定加息決議，隨着 OPEC+宣布增產承諾之後，能源價格有所回落，但整體而言，國際能源和食品價格依然處於高位，經濟衰退風險提高。筆者認為，以美國為代表的西方各主要經濟體連續加息，將對新興市場造成壓力。由於疫情掣肘及其他海內外不利因素的多重影響，中國經濟的下滑趨勢尚未完全逆轉。但總體而言，中國經濟面臨的機會大於挑戰，後續將要公布的6月份各項經濟金融數據至關重要，我國政策有望獨立於全球市場並釋放利好。

展望後市，市場已經走出陰霾，市場情緒持續修復，但通脹高企和美聯儲加息等原因，外圍市場環境仍較為複雜，因此尚未找到很好的發力點。行業方面，建議關注國家重點扶持的行業，如：新能源、汽車、先進製造等消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂