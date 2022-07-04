新世界夏季試行4.5天工作周　另加一日WFH

為協助員工實現更良好的工作與生活平衡，促進身心健康，新世界集團宣布將優化家庭友善措施，當中包括試行「夏日工作天」(Summer Fridays)，於夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，採用混合辦公模式，讓員工能更彈性地安排工作時間與地點。集團期望透過有關安排，提升員工的福祉，從而令他們工作時更有動力和效率，達致共贏。

新世界集團根據旗下各公司的業務性質與實際運作情況，並會於多個合適的業務單位，包括新世界發展、K11、新創建總辦事處等，實施「夏日工作天」。相關同事於薪金維持不變的情況下，逢周五可獲半天假期。此外，員工亦可每周遙距辦公一天。為確保員工在家也能維持高效率，集團會與員工保持密切溝通及盡量提供所需的技術和相關支援。

上述措施將於今年7月至9月，於集團內多個業務單位試行，之後會再作檢討。若相關業務單位有個別同事因工作關係未能享有「夏日工作天」，集團將為他們作出其他合適的彈性安排，以助同事達到工作與生活平衡。