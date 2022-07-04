瑞聯銀行：美企盈利下半年將挫逾一成　港樓價睇跌10%

踏入下半年，全球經濟勢顯著放緩，衰退風險上升。瑞聯銀行財富管理首席投資總監韋立民(Norman Villamin)表示，目前美國企業盈利預期仍太高，料下半年陸續公布的企業業績反映盈利下跌10至15%，跌幅將同時反映在相關股份上。

該行亞洲高級經濟師Carlos Casanova預期，中國今年國內生產總值(GDP)增長恐無法達至5.5%的目標水平，主要因內地實施的「清零」政策風險，將持續困擾中國經濟，冬季將很大機會爆發新一波疫情，若中國屆時仍未放寛防疫政策，恐怕將打擊當地經濟。Casanova續指，中國消費者信心有上升迹象，惟重返疫前水平恐來日方長。

外界紛猜測美國將步入衰退，中、港股市會否跑贏包括美股等西方股市，Casanova稱，港股更受中國發展影響，料監管風波最壞情況已過，股市將踏入整固階段，相對而言稍勝其他市場。

他又指，美國聯儲局將強硬地在7月續加息0.75厘，以遏制通脹。他解釋，促使通脹高企源自供應和需求兩項要素，供應因素包括俄烏戰事、內地封城進一步窒礙供應鏈運作等，這些都是聯儲局無法控制的因素，故當局只能從需求着手。因此，當局控制民眾的需求力度需足以抵銷供應因素對整個供應鏈產生的影響，聯儲局有必要「鷹」派收緊貨幣政策。

他認為，隨着聯儲局大幅加息，與樓按相關的一個月期港元拆息(HIBOR)將向上，減低香港房地產吸引力，而國家主席習近平提出的「四點希望」中，間接提醒政府需為樓市出力，料港府未來將推行房屋政策，樓價或將下跌10%。

整體亞洲市場方面，他認為包括中國和日本等亞洲主要經濟通脹遠不及歐美，料亞洲整體通脹水平平均在3.5%。