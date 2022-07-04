美國邊個城市樓價爆升1.1倍冠全球？東京挫13%因為...

內媒報道，全球貨幣寬鬆對樓價的刺激作用仍持續，暫未見美國聯儲局加息對樓價上漲勢頭的抑制作用。據內媒《全球主要城市房價漲幅榜》，以人民幣計價，全球250多個城市上半年樓價出現上漲，同期不到90個城市樓價下跌。

美國主要城市樓價普遍上漲，且位居全球漲幅榜前列。內媒統計，全球主要城市地區樓價漲幅前十中，有8個地區來自美國。其中，美國華盛頓州斯波坎6月底樓價，相比1月底大漲超過110%，位居首位。據統計，截至6月底，斯波坎市中心住宅均價升破每方米7萬元人民幣(下同)大關，相比1月23日暴漲超過110%。華盛頓DC市中心公寓過去不到半年樓價上漲近62%，位居全球第二位。

另一方面，土耳其伊斯坦布爾成為歐洲樓價漲幅最大城市，市中心均價從1月底的8,782元漲到6月底均價14,083元，漲幅超過60%，位居全球第三、歐洲第一。歐元兌人民幣匯率下跌，或許導致歐洲樓價漲幅低於實際情況。人民幣兌歐元升值，意味國內購買力更強，歐洲樓價變得更便宜。

瑞士蘇黎世市中心今年上半年樓價漲逾24%，均價升至11.68萬元，超過倫敦，登上歐洲城市樓價之巔。雖然有匯率回落的拖累，歐洲主要大城市今年上半年樓價整體仍出現較好漲幅。

然而，今年上半年亞洲樓市表現欠佳，樓價漲幅超過20%的城市中，只有卡塔爾多哈、印度齋浦爾兩個城市進入前十。其中，卡塔爾多哈市中心住宅均價從2.64萬元漲至3.86萬元，漲幅達46.1%。

在亞洲房價漲幅榜前十，印度有兩個城市上榜，分別是印度齋浦爾和艾哈邁達巴德，前者房價漲幅超過30%，後者漲逾20%。越南同樣有兩個城市進入漲幅榜前十，分別是越南胡志明和河內，胡志明市上半年樓價漲幅超過20%，均價超過3.5萬元，相當於南京的樓價水平。

日本東京樓價出現大幅下挫，均價從1月底的7.26萬元跌至6.34萬元，跌幅近13%。東京人民幣計價的樓價大跌，主因今年日圓匯率大幅下挫所致。

隨着聯儲局加息，按揭利率從由3%升至6月中旬的6%，火熱的樓市能否延續，成為市場焦點，甚至有人認為，美國樓市泡沫可能就此破滅。