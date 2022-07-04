美股休市　比特幣企1.9萬美元

●美匯指數報105.11；港匯見7.8468；離岸人民幣(CNH)報6.6971；美元兌日圓處135.35；歐元企1.0425，英鎊處1.2112。金價報1,808美元。油價偏軟，布油報111.32美元，紐油報108.07美元。比特幣報19,116美元。美股周一(4日)休市，道指期貨跌192點。

●港股7月開局先跌後回順，恒生指數收報21,830點，跌29點或0.13%。國企指數收報7,647點，跌19點或0.25%；科技指數收報4,884點，升13點或0.28%，主板成交1,314億港元。金融股受壓，香港交易所挫3.1%；招商銀行跌1.4%；滙豐控股跌0.7%；建設銀行跌0.5%。

●瑞士政府：無法保證有足夠天然氣供應。

●澳洲最大養老基金2009年來首錄年度虧損。

-能源價格飛漲！澳洲料今年出口收入按年增3%創新高。

●俄油搶佔中國市場，伊朗被迫減價迎戰。

●比特幣家庭：目前是撈貨時機，3年後彈上14萬美元。

●阿根廷經濟部長劈炮不足一日，替任人選即現身。

●泰加暫停為所有於8月或之後到期的保單安排續保。

●中港互通：

-人行與金管局簽署常備互換協議，規模擴至8,000億人幣。

-潘功勝：人行首次簽署貨幣常備互換協議。

-潘功勝：5年來境外投資者持中國債券規模增速達40%。

-港府：「互換通」讓兩地金融市場交易品種更全面。

-余偉文：將提供多元化風險管理工具予北向通投資者。

-歐達禮：「互換通」讓國際投資者更廣泛參與內地債市。

-歐冠昇：「ETF通」鞏固香港超級連繫人及亞洲市場。

-「ETF通」今啟動，上交所：續優化互聯互通機制安排。

●6月地產代理人數跌至41,493人創10個月低位。

●經絡：樓花按揭宗數按月銳減57.4%，創近9年新低。