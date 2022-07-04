印度神童：東亞大難將至　投資者呢個時間要小心？

印度神童阿南德(Abhigya Anand)再有新預言面世，他指由本月7日至8月7日，星相將釋放最凶負能量，提醒中國、日本、南韓及台灣都要小心，或有災難降臨。同時提醒下半年新冠疫情將反撲，動搖全球經濟，投資者需多加小心。

阿南德於本月1日(上周五)在社交媒體上指，6月21日夏至後，陽氣衰落，陰氣上升，是天道陰陽的轉換點。而7月7日小暑節氣，為乙未月開始，直至8月7日立秋，屬於「天克地衝」，是最凶負能量之一。

他指出，東南地區於今年正值多事之秋，在小暑至立秋期間，北方處於凶星重疊宮位，疫情及災難能量將互相加強，料新冠疫情將反撲且不受控制，且屬戰亂紛爭的凶星將東移，加上三煞破壞能量，中國、台灣、日本及南韓需格外小心，大機會有災難發生。

對於新冠肺炎，阿南德表示，疫苗覆蓋率高的國家普遍認為保護力較強，放鬆防疫不戴口罩，他希望西方國家可及時改變政策，英國、葡萄牙、法國等於下半年或陷入疫情泥沼，需注意防範，努力抗疫。

基至新冠病毒還會再變異成超級病毒，再加上乙未月的財星進入五黃凶星宮位，兩星皆屬土，加劇疫情危機，勢必衝擊經濟，令情況陷入火上加油困境，病符星亦將攻入才帛宮位，令環球市場不穩定，呼籲投資者特別小心，應見好就收，不可投機，否則將得不償失。

早前，阿南德曾遭印度媒體《BLTIZ》爆料，指其神童形象由父母「課金」塑造而來。事後，阿南德有出面澄清，強調家人從未付過一分一毫予媒體作宣傳。