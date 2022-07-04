調查：逾6成受訪者傾向先於網上途徑搵樓

香港置業於6月中進行「客戶網上搵樓意向調查」，成功收回228份有效問卷，調查結果顯示，疫情爆發後，有約60.9%的受訪者傾向先於網上搵樓，當中有約41.2%的受訪者表示集中線上搵樓，有「心水盤」才出外睇樓，另有約19.7%的受訪者表示集中線上搵樓，有「心水盤」不介意無睇樓入市。另外，有約15.4%的受訪者表示沒有太大影響，繼續線上搵樓及有約14.9%的受訪者表示沒有太大影響，直接落分行或聯絡代理搵樓。

而疫情下合共約44.3%的受訪者會傾向網上途徑搵樓，當中包括物業代理搵樓網佔約20.2%，物業代理手機程式佔約15.4%，使用其他搵樓網頁佔約6.1%、社交平台佔約2.6%。而有約43%的受訪者會前往物業代理分行搵樓。

調查結果又發現，撇除有關金錢或首期的因素，有約41.2%的受訪者認為不知如何尋覓心水盤或不知道自己適合哪一類單位，其次，有約20.6%的受訪者認為對置業信心不足或缺乏睇樓經驗，有約19.4%的受訪者認為對買樓或租樓程序了解不足。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，展望下半年，料樓市趨向穩定發展，即使市場預期美國聯儲局第3季會進一步加息，「息魔」逐漸逼近香港，不過只要加息步伐循序漸進，市民供樓負擔影響輕微，相信樓價走勢將靠穩，因此預測全年樓價維持升約5%內。