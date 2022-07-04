【產經直播】港股7月走勢預測？

港股於7月首個交易日反覆偏軟，恒指周一(4日)低開169點後，最多跌401點，但低位有承接，更一度倒升26點，不過最終收報21,830點，跌29點。港股上半年累跌1,537點，下半年有冇機會一雪前恥？重上二萬二關要吼實咩因素？

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