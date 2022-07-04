【產經直播】港股7月走勢預測？
2022年07月04日 16:51
東網電視更多新聞短片
港股於7月首個交易日反覆偏軟，恒指周一(4日)低開169點後，最多跌401點，但低位有承接，更一度倒升26點，不過最終收報21,830點，跌29點。港股上半年累跌1,537點，下半年有冇機會一雪前恥？重上二萬二關要吼實咩因素？
內地和香港互聯互通下的ETF交易今日(4日)開始，此外，中港開展互換通，港交所(00388)旗下香港場外結算公司，與中國外匯交易中心及上海清算所，將合作為境內外投資者提供衍生品交易、清算等服務。不過港交所股價受壓，收跌3%，好消息係咪反映晒？抑或是低吸時機？
車股龍頭比亞迪(01211)上半年新能源車銷量達64.6萬輛，成為全球銷量冠軍，另外，集團6月交付量按年增1.63倍，股價周一靠穩，股份前景仍看俏？而「造車新勢力」中的小鵬(09868)6月交付量按年增1.33倍，次季則增98%，股價跌3%，股份禁售期將於本周四(7日)到期，股份會否繼續有沽壓？
贛鋒鋰業(01772)遭中證監立案調查，涉嫌與A股某間上市公司的股票二級市場內幕交易，盤中一度插逾8%報78.8元，其後跌幅收窄至3%，有貨要點部署？
《東網Money 18》搵嚟時富財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道