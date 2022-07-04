港島3幢住宅物業放售　意向價共約4.45億元

港島有3幢住宅物業一口氣放售，意向價共約4.45億港元。高力獲KAZA集團委託以要約形式出售該批物業，分別位於西營盤、灣仔及赤柱，物業均是連地、業權完整及屬整幢物業，合共提供21個住宅、3個商舖和4個辦公單位，批則建築面積共約16,292方呎，可出售面積約14,348平方呎。

其中，西營盤項目坐落德輔道西225號，地盤面積約1,680方呎，批則建築面積約9,053方呎，可出售面積約8,012方呎，共提供兩個商舖、4個辦公及6個住宅單位。項目距離西營盤站僅約100米或約兩分鐘步行距離，區內新近落成多項住宅項目，包括藝里坊1號、瑧蓺等。

至於灣仔項目位於適安街1至3號，地盤面積約1,147方呎，批則建築面積約4,601方呎，可出售面積約4,296方呎，共提供10伙住宅單位。項目距灣仔站僅約350米或約6分鐘步程，周邊社區如秀華坊、聖佛蘭士街和星街等，並將受惠毗鄰的合和中心二期項目，包括100萬方呎酒店、商場和辦公的新地標，預計於2024年落成。另一項坐落南區赤柱大街120號，地盤面積約625方呎，批則建築面積約2,637方呎，可出售面積約2,040方呎，共提供5個住宅和1個商舖單位。

高力資本市場亞洲區行政董事鍾德堯表示，KAZA集團屬優質服務式住宅品牌，是次放售港島區3幢精品住宅物業地點優越，各有建築及室內設計特色，租客質素亦高，既適合投資收租，並具潛力改裝為共享或長租公寓，更可成為學生或員工宿舍，相信可吸引投資者及發展商出價競購。他透露，該3項物業可透過公司轉讓形式出售，其中西營盤項目意向價約2.35億元，灣仔及赤柱物業意向價分別約1.55億元及5,500萬元。