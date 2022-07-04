環球能源戰白熱化　中國澳洲成最受惠國家？

俄羅斯揮軍烏克蘭後，商品價格進入大升浪，全球能源供應版圖也徹底執位，擁有豐富資源的澳洲坦言，西方集團因要尋求俄國替代品，能源價格停留在高位的時間會較預期長，估計澳洲全年度相關出口收入創新高；國際能源機構亦料高價會持續兩年。受西方制裁的俄國及伊朗則爭相以折讓價向中國傾銷原油，令中國得益之餘，世界一分為二的格局愈趨明顯。

澳洲產業、科學、能源暨資源部周一(4日)公布的最新報告稱，由於西方正尋求俄國能源替代品，料能源和資源價格將停留在高位，歷時會較原預期更長，估計由今年7月起到明年6月底止的一年期間，澳洲礦物和能源出口將按年增3%，至4,190億澳元(約2.2萬億港元)，創歷史新高。其中，液化天然氣(LNG)出口額將按年飆19%至840億澳元；發電用煤炭出口額料按年多15%至440億澳元；用於煉鐵等原料炭出口收入則料按年升3%至600億澳元。澳元兌美元周一曾升逾1%，報68.83美仙。

報告提到，由於北半球能源庫存遠低於正常水平，任何供應中斷都將導致價格進一步飆升，並警告澳洲東部遭暴雨襲擊，可能使煤炭產量減少。

澳洲受惠的同時，伊朗則進一步下調原油出口價，與俄國競爭中國市場份額。專注研究全球能源局勢的Vanda Insights創始人Vandana Hari稱，伊朗和俄國原油之間唯一的競爭應是中國市場，這對中國完全有利，也可能讓波斯灣產油國感不安，因寶貴的市場被大幅降價的原油佔據。

自2020年底以來，中國官方數據列出的伊朗原油進口量僅有3個月資料，包括今年1月和5月，但第三方數據顯示原油供應穩定，繼4月略降後，5月和6月日均進口量逾70萬桶。不過，來自俄國的烏拉爾原油已取代了一些伊朗原油，故伊朗已將油價減至較布蘭特期油每桶低近10美元，看齊俄國，有別於俄烏開戰前伊朗僅折讓4至5美元。布油周一仍處111美元水平，按日變動不大。

目前市場正關注中國今夏降雨量，若未如往年般多，恐加劇環球能源短缺，因降雨可帶動水力發電和空調需求減少。截至5月底，內地水力發電量按年增長18%，若相關發電量大減，額外的電力就要靠燃煤廠，估算將消耗約2,700萬噸煤炭。

至於歐美，其失去俄國和伊朗兩大原油供應國可謂自討苦吃！有報道指，儘管美國總統拜登不斷敦促石油輸出國組織(OPEC)提高產量，但調查顯示，油組6月日產量反降12萬桶，為連續兩個月減少，主要是尼日利亞產量降至新低，就連拜登7月將訪問的沙特阿拉伯也未能兌現產量承諾，其日產量大約1,045萬桶，比目標低約21萬桶。

現時德、法、意、英，甚至捷克等國已向民眾補貼能源費用，市場預期這輪「能源救市」燒錢達千億歐元。除大撒幣外，歐洲政府也準備隨時接管重要能源基建，例如德國政府已沒收俄羅斯天然氣公司的設施，該設施佔德國近20%儲氣量。專家指出，鑑於政府限制加價，歐洲多國的供氣供電企業已巨虧，若高能源價格再持續一到兩年，可能會出現大規模「國有化能源企業」，違背資本主義原則。

俄國則看準時機再出招。總統普京命令接管佔全球LNG供應達4%的庫頁島2號油氣田項目，牢牢掌握供應權。另當地媒體報道，俄國政府自6月30日起已批准不再以美元結算穀物、葵花籽油和油籽粕的出口關稅，改以該國貨幣盧布結算，進一步弱化美元。當地最大金融機構聯邦儲蓄銀行(Sberbank)亦稱，財政部可能最快本周宣布買入人民幣，以間接抑制盧布持續升值。