投資者趁平入市？太古城三房累劈437萬獲承接

投資者入市買劈價盤，鰂魚涌太古城三房單位，累減逾430萬元後，獲長線買家以1,263萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐稱，鰂魚涌太古城元宮閣高層A室，實用面積約709方呎，三房間隔，去年8月以1,700萬元連租約放盤，今年4月調低至1,450萬元，終以1,263萬元獲區內投資者購入，呎價約17,814元。

●世紀21北山嚴智贇表示，天后維多利大廈中層A室，實用面積約1,543方呎，套三房間隔，望全維園及維港海景，成交價約3,400萬元，呎價約22,035元，新買家為區外換樓客。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤指，黃大仙公屋黃大仙下邨龍逸樓高層11室，實用面積約376方呎，兩房間隔，未補價第二市場以238萬元成交，呎價約6,330元，單位業主放盤約7個月，原叫價為288萬元，最終減價50萬成交，減幅約17%。

●中原葉文浩表示，紅磡環海‧東岸1C座中層C室，實用面積約228方呎，開放式間隔，獲用家以503.8萬元承接，較屋苑同類型單位低約2%，呎價約22,096元。

●中原麥少基稱，何文田皓畋5座低層E室，實用面積約532方呎，兩房間隔，最初開價1,138萬元，現降價38萬元，以1,100萬元易手，呎價約20,677元，原業主於2016年5月以936萬元購入，持貨約6年帳面獲利164萬元，單位升值約17.5%。

●利嘉閣甘尚德透露，奧運站維港灣10座高層H室，實用面積約471方呎，兩房間隔，以1,020萬元成交，呎價約21,656元，原業主於2000年4月以約313萬元購入，持貨約22年帳面獲利約707萬元，項目現時約有20個單位放盤，入場費由998萬元起。

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新界區

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣青怡花園4座中層B室，實用面積約343方呎，兩房間隔，開價575萬元，最終減價至568萬元沽出，呎價約16,560元，屋苑目前約有51個放盤，入場費由520萬元起。

●美聯梁磊昇表示，屯門居屋新圍苑2座低層1室，實用面積約544方呎，三房間隔，同屋苑租客早前物色2房單位置業，有見預算足以購入三房單位，睇樓後決定承接自住，零議價下在已補價自由市場價以490萬元成交，呎價約9,007元。

●祥益袁思賢指，屯門兆山苑D座高層1室，實用面積約546方呎，兩房間隔，5月上旬已補價自由市場開價470萬元，累減10萬元，區內首置客以460萬元即睇即買自用，呎價約8,425元，原業主於2018年以約400萬元自由市場購入，帳面獲利約60萬元。

●中原陳家富透露，屯門錦暉花園1座中層H室，實用面積約537方呎，三房間隔，放盤時開價約545萬元，同區客議價後，獲減45萬元，以500萬元成交，呎價約9,311元，成交價屬今年同類型單位新低。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋屏欣苑A座中層14室，實用面積約448方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價25萬元，於未補價第二市場以475萬元成交，區內首置客綠表客購入自用，呎價約10,603元。

●中原麥家寶表示，粉嶺綠悠軒4座低層B室，實用面積約612方呎，三房間隔，附裝修，開價約768萬元，放盤約1個月，議價後以740萬元易手，呎價約12,092元，新買家為用家，原業主則於2019年3月以710萬元購入，帳面獲利30萬元，期內升值約4.2%。

●中原張曼筠指，粉嶺牽晴間5座低層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約558萬元，議價後以532萬元獲承接，呎價約13,854元，新買家為用家。

●中原賴作智，粉嶺帝庭軒7座高層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，開價約640萬元，議價後以585萬元易手，呎價約13,929元，新買家為年輕上車客，購入單位打算自住。

●中原周家傑表示，沙田御龍山1座低層E室，實用面積約567方呎，兩房間隔，開價約1,050萬元，議價後以1,028萬元易手，呎價約18,131元，原業主於2011年以500萬元購入，持貨約11年帳面獲利528萬元離場，期內升值約1.06倍。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田濱景花園2座低層H室，實用面積約555方呎，三房間隔，望園景，成交價720萬元，呎價約12,973元，原業主於2007年10月購入，當時作價230萬元，持貨約14年多帳面獲利490萬元，期內升值逾兩倍。

●中原侯惠良稱，沙田居屋廣林苑B座低層13室，實用面積約543方呎，三房間隔，議價後於未補價第二市場以400萬元易手，呎價約7,366元，原業主則於1989年以32.8萬元購入，持貨約33年帳面獲利約367.2萬元，單位升值約11倍。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山居屋富寶花園4座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤3個月，已補價自由市場叫價638萬元，象徵式減價3萬元，獲買家635萬元承接，呎價約10,726元。

●中原徐可志表示，馬鞍山星漣海2A座中層D室，實用面積約1,154方呎，套四房間隔，放盤時開價約1,830萬元，議價後以1,745萬元易手，呎價約15,121元，新買家為用家，原業主於2018年約1,912.9萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓約167.9萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢北港單號村屋上複式戶，三房兩套房間隔，望山景，連天台，原先開價1,150萬元，減價62萬元，減幅約5.4%，終以1,088萬元成交。

●美聯張國峰稱，將軍澳居屋欣明苑B座低層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望園景，外區客承接上車，已補價自由市場成交價約503萬元，呎價約12,544元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋和明苑B座低層16室，實用面積約646方呎，三房間隔，望內園景，今年4月放盤叫價550萬元，剛獲綠表買家以506萬承接，一口減價44萬元，減幅約8%，呎價約7,833元。

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