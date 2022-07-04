美經濟衰退或為史上最嚴重 專家籲轉持黃金保值

加息及高通脹環境持續困擾美國經濟，美國金融界人士警告經濟或陷入衰退。外媒報道，Euro Pacific Capital行政總裁Peter Schiff更大膽預言，此輪衰退將較2008年金融海嘯更為嚴重。

有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)並警告，美國正邁向嚴重衰退，稱危機將導致股市進一步下跌50%。Schiff則與魯比尼意見大致相同，指「若有任何人認為衰退僅是輕微，那個人就根本不懂何為衰退。」

他指出，經濟影氣時若維持低利率時間愈久，經濟衰退時將會出現更重大旳調整；由於從未發生過如此長的低利率時間，若這輪衰退必定是最嚴重。

事情上，美國首富馬斯克早前曾表示，美國經濟衰退「將是不可避免」，而且隨時有可能發生，並宣布裁減旗下電動車製造商特斯拉(Tesla)約10%的長工。在美國被譽為「女性理財權威」的著名作家Suze Orman則認為，通脹水平居高不下，股市將進一步下挫，形容美國經濟衰退的時間「不是今年底、就是明年初」。

而對經濟衰退，Schiff呼籲投資者買入黃金，以在股、匯、債市波動加劇的情況下保值。他指，美元的問題在於「缺乏內在價值」，而黃金能儲存價值，「人們總能用黃金購入大量食物。」