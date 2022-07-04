樓價高位冧價　未補價公居屋淪銀主盤成風？

疫情重創香港樓市，樓價高位回落，連用家主導的公屋及居屋未補價第二市場，都連環出現至少4個銀主盤。包括東九龍居屋樓王樂富德強苑一個三房戶，僅兩年即淪銀主貨，現開價845萬元放盤。上半年同類市場暫共錄約970宗二手成交，創兩年半新低，半年急瀉四成。

市場消息透露，上述為德強苑A座極高層戶，實用面積約656方呎，三房間隔，有裝修，望開揚景觀，銀主於第二市場每方呎叫價約12,881元，另於已補價自由市場開價995萬元，呎價約15,168元。據了解，原業主於2020年以826萬元購入，當時創下東九龍第二市場新高，但紀錄僅約一年即被打破。

筲箕灣都有兩個居屋出現銀主放盤，包括東盛苑中低層實用面積約407方呎單位，第二市場及自由市場開價445萬元及595萬元，呎價分別約10,934元及14,619元。另同區東熹苑D座低層銀主單位，實用面積約438方呎，第二市場叫價405萬元，自由市場則以555萬元放售。據了解，兩個單位均於2015年購入。另外，黃大仙公屋竹園北邨梅園樓中層13室銀主盤，實用面積約447方呎，第二及已補價市場分別以295萬元及495萬元放盤。

根據香港房屋委員會資料，6月第二市場公屋及居屋暫錄134宗成交，與5月同期133宗相若。而2021年下半年錄1,646宗同類成交，今年上半年成交宗數大減676宗。

近期未補價市場成交價已見回軟。大圍居屋雲疊花園中層單位，實用面積約428方呎，於6月期間以299萬元成交，樓價跌穿「3球」，屬該盤2016年中後新低，呎價僅約6,986元。

至於未補價公屋情況相若。曾為公屋樓王的香港仔華貴邨，項目的華賢樓中層戶，實用面積約208方呎，上月售價險守100萬元，屬2016年7月後最低，呎價約4,808元屬今年最低位。馬鞍山耀安邨低層戶售133萬元，以實用面積351方呎計，呎價約3,789元亦為近6年以來屋苑新低。

黃大仙下邨業主劈價吸客。世紀21富山劉倩彤指，該盤龍逸樓高層11室，實用面積約376方呎，兩房間隔，第二市場以238萬元成交，呎價約6,330元。原業主放盤約7個月，原先叫價288萬元，最終減價50萬成交，減幅約17%。

二手私人住宅更是交投冰封，僅平價貨才有承接。鰂魚涌太古城兩房則王，原業主趕移民，剛以1,020萬元轉手，較銀行估價低逾10%。美聯范浩軒稱，上址為金山閣中層B室，實用面積約582方呎，獲同區用家承接，呎價約17,526元，有銀行對單位估價約1,150萬元。

中原莊劍嵐則指，同屋苑元宮閣高層A室三房戶，實用面積約709方呎，去年8月以1,700萬元連租約放盤，今年4月降價至1,450萬元，最終獲投資者以1,263萬元購入，呎價約17,814元。

九龍大型屋苑都錄得低價買賣。香港置業馬漢偉表示，大角咀港灣豪庭6座中低層D室，實用面積約338方呎，放盤約半個月，減價35萬元，以675萬元易手，呎價約19,970元，較銀行估價低約10%。