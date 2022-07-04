一手盤氣氛暢旺　啟德新樓部署現樓推售

新盤市場屏息靜待下一輪推售潮。早前曾以樓花方式發售的啟德項目，陸續展開交樓程序，發展商部署接下來以現樓形式再推售。是日新盤市場至少錄得10宗成交，港、九及新界區均有特色戶單位透過招標沽出。

●日出康城凱柏峰I暫錄超購13.7倍

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，即將發售單位包括60個一房戶、157個兩房戶及21伙三房戶。該批入場單位為1B座10樓E室，屬一房間隔，實用面積337方呎，折實售價643.86萬元，呎價19,106元。

●啟德THE HENLEY陸續展開交樓程序

林氏續指，THE HENLEY系列至今累沽502伙 ，並套現約51.4 億元，每伙平均成交價約1,024萬元，平均呎價約28,500元。項目住客會所設施「醇酒窖」，以經典的紅磚鋪砌，放有大型的紅酒櫃。

●屯門飛揚第1期一房連天台戶 呎價約20,142元創項目新高

另一伙為2座22樓A室，為實用面積483方呎的兩房單位，連393方呎天台，以848.8萬元成交，呎價約17,573元。據悉，該盤至今累售114伙，套現約6.8億元。

●觀塘凱滙第2期連天台戶2000萬元招標沽

信和置業旗下觀塘凱滙第2期，周一(4日)以招標形式沽出第5座50樓L室連天台戶，實用面積771方呎，三房間隔，連613方呎天台，以2,000萬元成交，呎價約25,940元。

●沙田瓏珀山第2期本月開齋 三房招標售1887萬元

●上環CAINE HILL連平台呎價約33,806元

●屯門御海灣II周五起推售兩伙三房

項目同時上載銷售安排第15號，落實周五(8日)起以先到先得形式出售2伙三房單位。包括1座10樓D室及1座11樓D室，實用面積均為501方呎，扣除最高22%折扣後，折實價約996.3萬及994.5萬元，折實呎價約19,886元至19,850元。據價單顯示，單位另提供各類現金回贈。

●大圍站柏傲莊III累錄209宗終止交易