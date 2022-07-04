一手盤氣氛暢旺 啟德新樓部署現樓推售
2022年07月04日 21:57
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新盤市場屏息靜待下一輪推售潮。早前曾以樓花方式發售的啟德項目，陸續展開交樓程序，發展商部署接下來以現樓形式再推售。是日新盤市場至少錄得10宗成交，港、九及新界區均有特色戶單位透過招標沽出。
●日出康城凱柏峰I暫錄超購13.7倍
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，將於周四(7日)次輪發售238伙。信和置業執行董事田兆源表示，該盤次輪發售單位折實平均呎價約18,840元。截止今(4日)晚上8時，項目第二輪銷售已接獲逾3,500張入票，超額認購逾13.7倍。樓盤將於周三(6日)下午1時截票。
嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，即將發售單位包括60個一房戶、157個兩房戶及21伙三房戶。該批入場單位為1B座10樓E室，屬一房間隔，實用面積337方呎，折實售價643.86萬元，呎價19,106元。
●啟德THE HENLEY陸續展開交樓程序
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY系列正陸續展開交樓程序。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY II短期內會以現樓形式部署新一輪銷售，或會更新付款辦法供買家選擇。
林氏續指，THE HENLEY系列至今累沽502伙 ，並套現約51.4 億元，每伙平均成交價約1,024萬元，平均呎價約28,500元。項目住客會所設施「醇酒窖」，以經典的紅磚鋪砌，放有大型的紅酒櫃。
●屯門飛揚第1期一房連天台戶 呎價約20,142元創項目新高
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周一(4日)透過招標連沽兩伙特色戶，共涉約1,416.8萬元。其中，2座22樓D室，為實用面積282方呎的一房單位，連225方呎天台，成交價568萬元，呎價約20,142元創項目新高。
另一伙為2座22樓A室，為實用面積483方呎的兩房單位，連393方呎天台，以848.8萬元成交，呎價約17,573元。據悉，該盤至今累售114伙，套現約6.8億元。
●觀塘凱滙第2期連天台戶2000萬元招標沽
信和置業旗下觀塘凱滙第2期，周一(4日)以招標形式沽出第5座50樓L室連天台戶，實用面積771方呎，三房間隔，連613方呎天台，以2,000萬元成交，呎價約25,940元。
●沙田瓏珀山第2期本月開齋 三房招標售1887萬元
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山第2期，最新招標售出King Tower 2的16樓B室，為實用面積948方呎的三房單位，成交價1,887.2萬元，呎價約19,907元。
●上環CAINE HILL連平台呎價約33,806元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，錄得本月首宗成交，最新以招標形式售出3樓D室連平台特色戶，實用面積247方呎，一房間隔，連156方呎平台，成交價835萬元，呎價約33,806元。
●屯門御海灣II周五起推售兩伙三房
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，最新沽出1座28樓R室，為實用面積343方呎，一房連儲物室間隔，成交價736.15萬元，呎價約21,462元。
項目同時上載銷售安排第15號，落實周五(8日)起以先到先得形式出售2伙三房單位。包括1座10樓D室及1座11樓D室，實用面積均為501方呎，扣除最高22%折扣後，折實價約996.3萬及994.5萬元，折實呎價約19,886元至19,850元。據價單顯示，單位另提供各類現金回贈。
●大圍站柏傲莊III累錄209宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，由去年6月底至今累計錄得209宗終止交易個案，料涉及的總銷售金額逾33.12億元，佔成交量845宗約24.7%。據項目成交紀錄冊顯示，該盤新近錄得的個案為8B座38樓C室，為實用面積814方呎，三房連工作室間隔，原本於去年6月以1,678.4萬元沽出，當時呎價約20,619元，惟交易已經終止。