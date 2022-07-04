【產經評論】美金融自毀長城　中港融合闢新徑

打從美國前朝特朗普政府高舉反全球化旗幟，至今拜登政府濫用金融制裁在國際間打擊競爭對手，美元信用每況愈下，國際金融中心地位大打折扣。美國既試圖將這數十年自身金融霸權賴以鞏固的全球化基礎推倒，變相推動金融秩序重構，促成全球去美元化新趨勢。中港透過加強金融互補融合，非但作為應對中美脫鈎的金融戰略，也能為國際金融「再一體化」進程提供可靠的多元選項，支持世界經濟可持續發展。

香港是人民幣國際化的主戰場，已逐漸成為全球最大的離岸人民幣中心。2014年中港引入互聯互通機制之後，至今互聯互通已涵蓋股票、債券及交易所買賣基金（ETF）的範疇，之後有望擴展至場外衍生工具。互聯互通機制規模不斷擴張、金融產品亦愈趨多元化，既反映中國兌現加強對外開放金融市場的承諾，亦藉此大大提升人民幣使用量，加快人民幣國際化步伐，進一步擴大國際儲備貨幣市佔率，更合理反映中國作為世界第二大經濟體在全球經濟的影響力。

另一邊廂，坐享數十年金融霸權的美國，長年的量寬貨幣和超低息政策嚴重透支美元信用，美國政府債台高築，經濟問題千頭萬緒。偏偏美國未有正視自身體制問題而有效強化競爭力，反之自毀長城，推動反全球化，向競爭對手施以各種金融制裁，限制美資流動、阻礙外國企業在美上市、凍結別國外匯儲備和資產，表面上能彰顯金融霸權，實際上卻在自毀國際金融中心地位，結果只會加強各經濟體去美元化的決心。

過去國際貨幣體系以單一貨幣為主導，上世紀先是英鎊，繼而是美元的天下，至本世紀，國際地緣政治變化正促使國際貨幣體系朝多元發展，人民幣國際化能為各國提供更多選擇，以減少美元霸權對全球經濟所帶來的衝擊，尤其是應對在美國高通脹下市場極端動盪，被美國再次「割韭菜」的重大風險。

當然，中國的金融市場發展時間尚短，2015年A股大冧市，觸發監管當局決心進行更徹底的金融改革。未來中國得設法增加股權融資比重，做大資本市場，並透過完善銀行體制，發展數碼金融，支持中小微企融資。這方面，中港互聯互通擔當着重要的開導角色，促使國際資金有序流入內地市場，在風險可控下穩妥推進金融市場改革開放。

當然，金融離不開服務實體經濟，中國經濟得強化軟實力，尤其是全面提升自主研發核心技術的能力，藉數碼化、智能化和網絡化實現「中國製造」全面升級，才能有效提升海外對人民幣的長期需求。

面對這場大國博弈，中國並不可能一時三刻能推倒美國的金融霸權，亦沒有這個需要，畢竟中國仍是美國的最大海外債主之一，世界經濟在構建出新的國際金融秩序前，還須靠美元體系來維持穩定。惟美元的國際儲備比例趨降，將為人民幣國際化帶來可觀的機遇。香港只管當好人民幣國際化第一站的戰略角色，金融產業將不愁發展機會。