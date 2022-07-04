小米12S系列新機發布　雷軍︰讓專業攝影更簡單

12S系列中，專業影像旗艦手機小米12S Ultra售價5,999元人民幣(下同)起，周五(8日)10時開售；周三(6日)10時起發售的高性能影像旗艦小米12S Pro及小米12S，售價分別為4,699元起及3,999元起；小米12 Pro天璣版售價3,999元起，7月12日10時首賣。

小米集團相機部總經理易彥明指，小米此次影像戰略升級包括理念升級、技術升級、架構升級、生態升級四大層面。另同時正式開放生態，向全行業開放「小米影像大腦」的能力，通過小米影像大腦2.0內直接集成生態引擎的建立和開放，不但存在於小米系統相機內，未來將全面實現對第三方應用程式(APP)和設備開放賦能。

此外，新品發布會上推出小米首款天璣平台旗艦新品小米12 Pro天璣版，以及小米手環7 Pro、Xiaomi Book Pro和Xiaomi HomeWiFi路由器等新品，「手機×智能物聯網(AIoT)」戰略持續推進。