小米12S系列新機發布 雷軍︰讓專業攝影更簡單
2022年07月04日 23:09
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雷軍
小米集團(01810)宣布，啟動影像戰略升級，並發布影像戰略升級首個作品小米12S系列，配備與Leica聯合研發的專業光學鏡頭。公司創始人、董事長兼首席執行官雷軍表示，與Leica達成影像戰略合作，是小米影像戰略升級非常重要的組成部分，小米提供對移動攝影的技術和經驗，Leica則提供攝影審美和光學技術，雙方將以「讓專業攝影更簡單」為目標，進行影像能力的全面融合，開啟移動影像發展的新時代。
12S系列中，專業影像旗艦手機小米12S Ultra售價5,999元人民幣(下同)起，周五(8日)10時開售；周三(6日)10時起發售的高性能影像旗艦小米12S Pro及小米12S，售價分別為4,699元起及3,999元起；小米12 Pro天璣版售價3,999元起，7月12日10時首賣。
小米集團相機部總經理易彥明指，小米此次影像戰略升級包括理念升級、技術升級、架構升級、生態升級四大層面。另同時正式開放生態，向全行業開放「小米影像大腦」的能力，通過小米影像大腦2.0內直接集成生態引擎的建立和開放，不但存在於小米系統相機內，未來將全面實現對第三方應用程式(APP)和設備開放賦能。
此外，新品發布會上推出小米首款天璣平台旗艦新品小米12 Pro天璣版，以及小米手環7 Pro、Xiaomi Book Pro和Xiaomi HomeWiFi路由器等新品，「手機×智能物聯網(AIoT)」戰略持續推進。