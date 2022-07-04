歐央行管委：危機工具使用不慎將令央行「陷入困境」

歐洲央行管委兼德國央行行長Joachim Nagel周一(4日)表示， 歐洲央行在部署限制弱國借貸成本的工具時應該保持謹慎。

這是自歐洲央行宣布加速制定危機應對工具以來，Nagel首次發表公開講話。他說，歐洲央行官員應該只在「特殊情況和狹義條件下」才採取此類措施，指「幾乎不可能」確定歐元成員國之間擴大利差是否合理。

他說：「因此我會告誡不要使用貨幣政策工具來限制風險溢價，這很容易因此陷入困境。」

Nagel的評論是迄今為止歐洲央行管理委員會成員中最尖銳的一個。他警告說，央行「絕不能受到金融市場(通常上)非常短暫的事態發展的驅動，任何工具都需要有明確定義」。

他說，一個潛在工具需要明確說明至少以下三點：

1、利差從根本上說是不合理的，反映了金融市場的過度行為；

2、個別國家的傳播機制受損；以及

3、這種影響限制了歐洲央行維持歐元區物價穩定的能力。

Nagel還警告稱， 歐洲央行的通脹展望「很可能」必須在9月的下一輪預測中再次上調，如果沒有改善，「更大幅度的加息將是完全合適的」。他補充說，「限制性」政策最終可能是必要的，並強調重要的是全力以赴抗擊高通脹。