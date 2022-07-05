東方日報B1：中港推利率「互換通」

就在ETF通周一開鑼的同一天，本港和內地宣布把金融合作延伸至衍生工具領域，兩地籌備以利率互換開始的「互換通」，6個月後啟動，即最快明年初實施，同時把中港貨幣互換協議升級，中國人民銀行和香港金融管理局讓人民幣與港元的貨幣互換常態化，把協議規模擴60%至8,000億元人民幣或9,400億港元，增強金融基建推動人民幣國際化，強化香港的金融門戶角色，應對愈益複雜的金融挑戰。

「互換通」指境內外投資者通過香港與內地基礎設施機構連接，參與兩個金融衍生品市場的機制安排。初期將先開通境外投資者經由中港基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場，亦即「北向通」先行，之後再研究擴展至「南向通」。

至於可交易的金融產品初期為利率互換，其他品種後續將根據市場情況適時開放。所謂利率互換（Interest Rate Swap，又稱利率掉期）是非常普遍的利率風險管理工具，扼要是支付定息和支付浮息的交易雙方於合約期內把彼此義務掉轉，原本交定息者變成交浮息，理論上息口下降就有望減低現金支出，改為支付定息者適用的協議定息利率就是互換利率，它是反映金融風險的重要指標。

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，該會將做好「互換通」準備工作，爭取今年底前落地；「互換通」讓投資者有效管理利率風險，更廣泛參與內地債券市場，有效減少市場價格劇烈波動時的大額拋售行為，對確保內地金融市場安全具重要意義，以債券通交投量巨大，「互換通」推出後可望受投資者歡迎。香港交易所（00388）行政總裁歐冠昇認為，「互換通」方便國際投資者管理中國相關投資，推動中國資本市場發展。

事實上，現時美國政府對美元作為國際首席儲備貨幣的信心來源之一，正是其發達的金融生態。星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮亦指，境外投資者對內地衍生品市場有一定需求，「互換通」有助增加機構投資者的入場意欲，擴大人民幣對沖工具箱可促進人民幣國際化進程，並提升內地金融市場對外開放的深度及廣度。

周續稱，內地金融市場短期仍受累於封城政策影響，惟外資難以忽視潛力龐大的人民幣資產，預計「互換通」推出後市場反應熱烈，惟南向版本或要待中美貨幣政策恢復常態後。中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示，「互換通」可強化香港作為國際資產管理中心與風險管理中心的性能。

金管局助理總裁陳維民則稱，現時不少境外投資者主要投資內地國債，或者部分政策性銀行債券，惟內地信用債規模達32萬億元人民幣，佔整體債市23%，認為應推動將信用債納入「債券通」。

同一時間，人行首次簽署貨幣常備互換協議，此後中港貨幣互換協議毋須續期，協議規模並由5,000億元人民幣或5,900億港元，擴大至8,000億元人民幣或9,400億港元。在此基礎上，金管局將進一步優化人民幣流動資金安排，包括擴大規模及簡化操作，以支持香港離岸人民幣市場的持續發展。

人行負責人稱，近年來內地和香港金融合作不斷深化，滬港通、深港通、債券通、基金互認、跨境理財通等資本市場互聯互通機制持續推進，香港已成為離岸人民幣最重要的清算中心、產品中心和資金中心。金管局一直以來也是人行主要的互換對手方，將原有貨幣互換升級為常備互換安排符合深化兩地金融合作和金融市場開放的內在要求。

金管局總裁余偉文表示，有關升級可確保香港作為離岸市場有充裕的人民幣流動性，進一步鞏固香港發展離岸人民幣業務的獨特優勢及領先地位。