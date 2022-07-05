凱基亞洲：越南股市陷調整　基本因素仍良好

早前有媒體報道，香港富商李嘉誠打算大力投資越南，使越南成為很多人投資的焦點。2020年新冠疫情期間，越南政府出台多輪刺激政策減緩衝擊。其中，貨幣政策方面，越南央行2020年三輪降息後，於2021年維持利率在2.5%的低位。

財政政策方面，越南政府2020至2021年先後推出兩輪一籃子財政刺激方案，共計280萬億元越南盾，用於擴大公共支出，延遲和削減稅收，降低行政費用等。2020年初至2022年初，越南市場表現強勁，成為疫情期間表現最佳的亞太經濟體。

越南股市自4月份明顯走跌，主要是由於聯儲局轉向鷹派貨幣政策，同時激進加息以及縮表，資金將大規模從新興市場回流美國，可能對包括越南在內的新興市場產生多重負面溢出效應。加上越南政府進行「大掃除」工作，越南總理范明政下令當局打擊股票、債券和房地產市場的違規行為，並展開一系列調查，逮捕了多名涉嫌操縱市場的證券公司和上市公司高管。導致近期越南股市出現明顯下跌，從年內高位回落約20%。

然而，越南基本面因素依然良好。越南人口的增長率是1%，而中國僅為0.5%。越南的人口年齡結構是黃金結構，0至14歲的人口佔比達23.2%、15至59歲年輕人口佔64%。小孩和年輕人人支撐住房需求快速提升。再加上越南的城鎮化率相對較低，仍有巨大的提升空間。此外，中產階級增加及工資上升，亦有助推動消費。

2022年一季度越南國內生產總值同比增長5.0%，隨着經濟活動逐步復甦，未來幾季許多行業將有機會繼續實現高增長，旅遊業重新開放，可望刺激內需動能。因此，近期的市場調整，是中長線投資者吸納越南資金的好機會。

凱基亞洲研究部