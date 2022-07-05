陳蓓敏：騰訊向下支持位為...

美國6月ISM製造指數差過預期，錄得53數值，新訂單指數未見理想，跌至49.2收縮水平，5月建築開支下跌0.1%。昨晚美股假期休市。上周五美股雖有反彈約1%。但全周三大指數累跌1.3%至4.1%不等。飛機製造商波音雖然未能獲得巨額訂單，但周五仍有約2%升幅。七月在加息憂慮下，投資者傾向審慎，留意經濟數據表現。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客戶持有騰訊。)