陳蓓敏：騰訊向下支持位為...
2022年07月05日 07:30
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美國6月ISM製造指數差過預期，錄得53數值，新訂單指數未見理想，跌至49.2收縮水平，5月建築開支下跌0.1%。昨晚美股假期休市。上周五美股雖有反彈約1%。但全周三大指數累跌1.3%至4.1%不等。飛機製造商波音雖然未能獲得巨額訂單，但周五仍有約2%升幅。七月在加息憂慮下，投資者傾向審慎，留意經濟數據表現。
踏入香港回歸中國25周年，「ETF通」昨日開始交易，一系列的金融互通亦獲公布，顯示出香港金融布局和內地更趨緊密重要方向。國內股市做好，上證和深證分別守穩重要3,400和13,000關口。國內半導體股，受外圍需求下跌，股價呈弱，跌幅有6%至10%不等。中芯國際(00981)昨日跌3.19%。
長假期前後，港股表現乏善足陳。隨着更多和內地金融互通布局浮現，後市對港股有支持作用。預期7月恒指上下區間於21,200至23,300。近日市場焦點於商湯(00020)，股價已連跌三日，跌幅達六成，不明朗因素未清除下，不宜撈底。騰訊(00700)失守最後防線於50天線，下一重要支持於326元水平。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客戶持有騰訊。)