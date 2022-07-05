港股黑期升280點　比特幣重上2萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.14；港匯見7.8451；離岸人民幣(CNH)報6.6898；美元兌日圓處135.86；歐元報1.0433，英鎊報1.2116。金價處1,809.69美元。布油報113.81美元，紐油處110.47美元。道指期貨升140點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水280點。

●即月恒生指數夜期收報21,943點，升128點，高水113點，成交8,132張。

●比特幣重上2萬美元關，升4.3%，報20,121美元；以太幣則報1,140美元，升6.2%。

●歐洲央行副總裁Luis de Guindos周一(4日)表示，該央行「將做出行動，以防止因貨幣政策即將發生變化而可能出現的破碎化(fragmentation)危機。

●加拿大央行在其2022年第二季度的商業前景調查中表示，該研究的參與者預計全年物價將保持高位，生產力將面臨壓力，這主要歸因於俄烏戰爭。

●德國總理紹爾茨表示，德國需迅速採取行動，應對生活成本的「歷史性」飆升，他將當前形勢與上世紀60和70年代的通脹危機做比較。

●布蘭特9月期油收報每桶113.5美元，升1.87美元或1.68%。紐約期油於電子交易時段報每桶110.6美元，升2.17美元或2%。

●外媒報道，美國總統拜登或最早本周宣布取消對部分中國消費品加徵的關稅，此外還可能啟動一項針對行業補貼的新調查，科技等戰略領域關稅或被提高。

●紐約8月期金於電子交易時段報每安士1,807.8美元，升6.3美元或0.35%。

●英國富時100指數收報7,232點，升64點或0.89%；法國CAC指數收報5,954點，升23點或0.4%；德國DAX指數收報12,773點，跌39點或0.31%。

●新股智雲健康以每股30.5港元定價，香港公開發售錄得超額認購約6.89倍，每手100股，認購1手中籤率50%，認購4手可穩獲1手。