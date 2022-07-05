廖嘉豪：下半年資本市場有甚麼可取投資？

2022年頭幾個月市場充滿挑戰。疫情尚未結束，通脹升溫、加息、增長放緩和地緣政治緊張加劇了不確定性。面對複雜困境，大家難免想問「我現在應該做甚麼？」。聯儲局從刺激經濟增長變臉至收緊政策，同時在烏克蘭爆發意外僵持的戰爭，標誌着後疫情階段市場反彈的終結。為了應對通脹過高，央行向經濟「潑冷水」。美股標普500指數跌至熊市區域，調整速度既急且深，回想疫情開始時市場亦試過急挫後迅速復甦，今次局面亦可能類似，然而投資者不會從這角度解讀市況，大家憂慮加劇。快速上升的利率，讓投資者對如何評估金融資產價值，更加不確定。

上半年債券和股票市場罕見地同時大跌，債券收益率重返正數，多元化配置至這種核心資產類別帶來的好處重現，同時可以為組合創造收益。利率上升，但現金持有者仍處於與以前幾乎相同的情況，政策利率可能在未來一段時間仍低於通脹，這影響就像「現金小偷」，逐年默默地侵蝕現金的購買力。

下半年在環球資產組合中配置優質債券是重要一步。首先是債券市場已經重新定價，當大家回顧自1976年以來，美國債市表現最差的十個上半年，其後下半年全部都反彈，平均錄得正回報3.44%，優質債券現在或是趁低吸納時機。其次是利率可能停止上升，近日市場對經濟憂慮加深，拖累上周美國十年期債息由高見3.2厘以上，曾回落至2.8厘以下，可見如果經濟放緩而通脹回落，利率掉頭下跌之說並不遙遠，花旗維持預測債息今年較大機會見頂。而且在經濟增長放緩期間，美國政府債券2.5至3.0%的收益率，看起來有吸引力，過往在股票下跌時，優質債券亦普遍呈相反走勢，變相有助降低整個組合風險。

當然環球股票並非完全沒有機會，前提是配合目前宏觀環境，需要建立有質素及韌性的投資組合。

在資源稀缺和供應鏈受衝擊的情況下，自然資源和石油服務股票短線仍具優勢。至於在股票中的高質素資產，股息穩定增長股繼續是當中一員，標普紅利貴族指數過去12個月累積跌幅少於3%，同期標普500指數跌超過11%，納斯達克指數甚至跌逾23%，反映派息穩定增長股份的防守性。另一方面，藉著美股終於出現具深度調整，不妨作更長線部署，把握勢不可擋大趨勢的機會，例如數碼發展、亞洲崛起及邁進綠色世界等，這些主題股票未必在下半年提供立竿見影回報，但具備長遠潛力及價值。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪