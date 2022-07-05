【高盛推介】騰訊終止5連跌　資金連日吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自公布Naspers減持消息後股價由上周一(6月27日)起連跌5日，累計跌近10%，當中今周一(4日)跌穿350港元水平，收市跌2%。周二(5日)早段反彈，現報352.2元，升約1.5%。據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所回購86萬股，涉資約3.01億元。有報道指騰訊持股近50%的內地虛擬社交平台Soul，向聯交所提交主板上市申請。

觀察個股輪證資金流向，近期資金連日趁低積極吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.69億元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入騰訊，錄得約3.4億元資金淨買入。

騰訊購17148，行使價389.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、低街貨。

騰訊購16569，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿10.5倍，熱門條款。

騰訊購17327，行使價427.18元，2023年1月9日到期，實際槓桿6.2倍，低面值，長年期、500兌1選擇中高槓桿之一。

騰訊牛60637，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率14.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛63118，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率10倍，近30元收回距離遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿。

騰訊沽16152，行使價320元，2022年9月22日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。

騰訊熊56845，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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