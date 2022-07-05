人行孫天琦：防範化解金融風險　嚴控高風險金融機構數量

中國央行金融穩定局局長孫天琦撰文指出，將繼續做好金融風險防範化解工作，包括提高微觀審慎監管有效性；強化金融業行為監管；實踐探索中持續健全符合國情的宏觀審慎政策框架；深化存款保險早期糾正和風險處置職能，研究進一步完善存款保險制度，適時修訂《存款保險條例》；完善最後貸款人職能，用好金融穩定保障基金；以及持續化解處置金融機構風險。

孫續稱，當局會加強准入環節監管，提升股東資質監管有效性，強化股本監管，堅持金融業務必須持牌，嚴厲打擊「無照駕駛」。增強持續監管有效性，健全公司治理，加強對關聯交易監管和集中度的監管，規範同業業務，強化流動性監管，提高槓桿率監管的有效性，強化金融機構資本約束，規範金融機構表外業務發展，強化異地展業和異地經營監管，提高資產質量監管的有效性，關注貨幣錯配和匯率風險，強化數據真實性監管，落實功能監管要求，消除監管空白、監管盲區。

他期望持續壓降高風險金融機構數量，力爭「十四五」期末，全國高風險金融機構數量壓降至200家以內。對於增量高風險機構，將建立具有硬約束的早期糾正和限期整改機制；對於存量高風險機構，按照既有政策和工作安排，嚴格壓實各方責任，扎實推進風險處置和高風險機構壓降工作落地落實；對於各類非法金融活動，早認定、早處置，認定要準，下手要穩、下手要快、下手要堅決。