【高盛推介】舜宇小米創近月高位後回吐 輪證點揀？
2022年07月05日 11:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：舜宇光學科技上周見138.3港元的3個月高位後由上周三(6月29日)起連跌，周二(5日)早段逆市繼續下跌，最低見114.2元。現報114.3元，跌約4.4%，目前為連續第4日下跌，累計回調逾15%。
小米集團也自近月高位回調，周一(4日)升約1.5%，周二早段高開後逆市倒跌，最低見13.46元。現報13.54元，跌約2.2%。有調查機構指小米今年內地618購物節手機市佔率排名第4位。
觀察個股輪證資金流向，舜宇好倉於周一獲資金轉向流入，有約600萬元。
小米方面，好倉於周一亦獲資金轉向流入，有約20萬元，並見流入牛證的資金較集中在13元收回區域的近牛。淡倉於上周四(6月30日)錄得約90萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見周一北水繼續買入小米，錄得約1.8億元資金淨買入。
投資者如看好舜宇，認購證方面的高槓桿選擇可留意舜光購(14829)。貼價選擇可留意舜光購(15232)。價外選擇可留意低面值舜光購(13524)。牛證方面可留意屬遠牛的舜光牛(55180)，與現價有約15元收回距離。
舜光購14829，行使價142.1元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿。
舜光購15232，行使價125元，2023年1月18日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。
舜光購13524，行使價165元，2022年10月21日到期，實際槓桿6.2倍，價外、低面值。
舜光牛55180，收回價100元，行使價96元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡舜宇，可留意屬遠熊的舜光熊(53000)，與現價有約35元收回距離。
舜光熊53000，收回價150元，行使價154元，換股比率500，槓桿比率3.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好小米，認購證方面的貼價選擇可留意小米購(14707)。高槓桿選擇可留意低面值小米購(12122)。牛證方面的貼牛選擇可留意小米牛(57130)，遠牛選擇可留意小米牛(56840)，與現價有約4%及13%收回距離。
小米購14707，行使價14.5元，2022年11月22日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。
小米購12122，行使價15.9元，2022年9月27日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、低面值。
小米牛57130，收回價13元，行使價12.6元，換股比率50，槓桿比率11.0倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
小米牛56840，收回價12元，行使價11.6元，換股比率50，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
小米沽19683，行使價13.78元，2022年11月24日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。
小米熊69771，收回價15元，行使價15.4元，換股比率50，槓桿比率7.1倍，市場上首三高槓桿熊證之一。
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