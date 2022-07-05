發改委研投放豬肉儲備　分析憂癲價扯高通脹

國家發改委指出，針對近期生豬市場出現盲目壓欄惜售等非理性行為，正研究啟動投放中央豬肉儲備，將指導地方適時聯動投放儲備，形成調控合力，防範生豬價格過快上漲。

不過，外媒報道指，雖然中國在很大程度上逃過影響其他主要經濟體的嚴重通脹，但隨着豬肉價格上漲，情況可能開始改變。

報道指，新冠疫情及俄烏戰爭導致從銅到煤炭的原材料短缺，內地一年多來一直試圖壓低大宗商品價格。而豬肉價格上升似乎是一個新的豬周期開始，通常持續3至4年。

高盛上周預測，豬肉價格可能會推動消費者物價的增幅在今年下半年高於人民銀行3%的目標，使人行更難維持寬鬆政策，而不承受通脹失控的風險。

豬肉在中國CPI籃子食品類別中權重最大，其價格上漲的影響因而更加放大。

諮詢公司Bric Agriculture Group的研究主管Lin Guofa指，「市場總是在自我強化。」大家都認為價格會上升時，他們往往會囤積，情況可能失控。不過，一旦預期逆轉，價格也會進一步下跌。

豬肉價格的主要驅動力是供需關係。去年豬價暴跌，因此母豬遭淘汰的情況更嚴重。母豬數量從去年第三季末至3月底一直下降，隨着孕育至出欄約需10個月，如今豬肉短缺開始變得明顯。

此外，飼料成本是影響生豬數量的另一重要因素。豬糧比(生豬與玉米價格的比率)受關注，較低數字意味豬農從每隻生豬賺取的利潤較少，因此不太願意增產。

最近的生豬價格上漲能否彌補飼料成本飆升，並鼓勵豬農增產，還有待觀察。