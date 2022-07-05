星展看好內地股市Q3表現　風險回報吸引

星展銀行表示，內地股票在整個亞洲市場中的風險回報吸引，若單看過去數月，內地股市在4月份觸底後，整體股市上漲15%至20%。該行看好內地股市第三季表現，並將增持內地股票。

星展銀行投資總監侯偉福表示，目前內地互聯網行業估值吸引，加上近期有關行業監管鬆綁，預計盈利的科技公司將繼續領先。不過，由於未來半年有大量內房債券到期，加上內房業流動性風險尚未解決，該行對內房業立場謹慎，其投資組合轉至有穩定收益的新加坡房地產投資信託基金(REITS)。

美國加息步伐急速，使美國股票市場相對疲弱，該行指，未有盈利的科企股價大跌7成，相反具盈利的科企股價僅跌0.3%，故建議投資者宜增持具質素科企。對於美國或減徵內地關稅以控制通脹，該行指出，美國通脹高企主要由於供應鏈緊張，故減徵關稅作用有限，並預計美國加息將持續至年底。

儘管半導體行業目前略有放緩，惟該行認為，過去數年半導體主題股票表現出色，基於日常生活中的半導體使用量正不斷增加，相信有關趨勢將長期持續，半導體投資為該行未來的定位投資組合。

近期虛擬貨幣價格大跌，該行稱，對虛擬資產保持謹慎和觀望，建議投資者將虛擬資產放在核心投資組合之外，並不超過整體投資的3%。