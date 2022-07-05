西九文化區項目重新招標　延長營運期至48年

以建造、營運及移交模式招標的西九文化區藝術廣場大樓項目，今年2月截標後一直未有結果，西九文化管理局剛公布項目最新進展，計劃優化招標條款並重新推出，主要將發展和營運年期延長至48年，較原定安排大增14年。

該局副行政總裁(區域發展)顏金施稱，項目去年11月開始招標，過程中收到各方持份者意見，希望延長租約年期，以更好地策劃項目發展。經過多個月內部研究，並與政府相關部門磋商，決定優化招標條款，包括將建造、營運及移交年期上限，由34年延長至48年，即直至2070年。

她又指，項目涉及逾100個車位的使用權，亦由原定最長10年的限制，同步延長至48年，以配合建造、營運及移交年期。基於招標條件的優化，管理局會盡快發信通知入標者，不接納任何有關項目的標書，並希望未來數月再度招標，計劃今年內批出。

資料顯示，發展商投標時亦須自行提出稱為「固定租金」的入標價，中標後第3和第15個月分兩期繳付。而當項目於2025年4月落成後，就要開始按照收入支付保證租金或分成，以價高者為準，最初15年比例為10%，由第16年開始增至20%。不過，重推後的相關條款仍有待確定。據了解，該項目由3幢商業大樓組成，總樓面面積約69.97萬方呎，早前收到至少4份標書。