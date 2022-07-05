經絡按揭：預期今年新取用按揭按年跌逾1成

回顧今年首季樓市受疫情及經濟等不明朗因素影響，買家觀望氣氛濃厚，交投一度膠着，按揭市場亦不平靜。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，市況未完全明朗下，新取用按揭按年跌逾1成，全年現樓及樓花宗數料跌約1成半。

他指，雖然近日一手市場氣氛熾熱有追落後，但近月銷售的樓盤中有近8成買家選用建築期付款方式，有關宗數將會滯後至成交日並於日後反映於現樓按揭宗數中，預計全年現樓及樓花按揭宗數將按年回落約1成半至約9萬宗及5,000宗水平，樓花更創11年新低。

另外，美國年內已加息3次達1.5厘，在聯儲局加息及收水持續下，他估計下月香港銀行結餘或將跌破2,000億元，月底前更有機會跌至千億元以下。他並料未來拆息將反覆向上，第3季1個月HIBOR有機會挑戰1.8厘水平，即超過H按2.5厘的封頂水平，增加銀行升P壓力。

銀行為避免H按實際息率因拆息上升而長期高於封頂位，上月已有中小型銀行上調H按的鎖息上限。他認為，調升按息可預視為銀行加P的前奏，料部份銀行或於加P前提升H按封頂位，而年內P有可能調升，估計幅度可達0.25厘。