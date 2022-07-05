高盛：美經濟衰退非基本預期　股市恐未跌完

外媒報道，高盛全球固定收益宏觀策略師Gurpreet Gill表示，美國經濟陷入衰退並非高盛的基本預期(base case)。

她稱，美國聯儲局應該會繼續保持貨幣緊縮政策，可能會出現技術性衰退，即實際國內生產總值(GDP)連續兩季呈現負增長趨勢。隨着各國央行加息以對抗通脹，就業增長料將趨平穩。

她又表示，央行正試圖讓勞動力市場在一定程度上偏軟。他們希望讓勞動力市場放緩，讓企業擱置新的招聘計劃，但不一定會大規模裁員。

她指，當你考慮固定收益領域的投資前景和機會時，真正重要的是衰退程度和特徵。

另外，高盛表示，即使已進入熊市區域，股市進一步下跌的風險仍在加大。該行分析師日前認為，目前股市僅反映經濟溫和衰退的預期，但今年下半年，宏觀經濟方面的不利因素可能使盈利修正變為負面。

標指年初至今跌幅已超過20%，經歷1970年以來表現最差的上半年，不過高盛估計，該指數可能會再下探至3,600點。

此外，儘管經濟衰退的可能性上升，但該行料衰退不會加深或持續，因全球經濟「並未面臨嚴重失衡」。