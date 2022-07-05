本港甲級商廈空置樓面達980萬方呎　創歷史新高

世邦魏理仕發表上半年商業市場最新報告，第5波新冠疫情餘波未了，加上俄烏局勢影響及潛在的加息風險，令香港經濟增長在上半年顯著放緩。

該行香港研究部主管陳錦平表示，甲級寫字樓上半年錄約18.54萬方呎淨吸納量，惟整體空置率仍進一步攀升約0.3個百分點，至約11.9%，按季度計為2003年第三季以來的最高，總空置面積推高至約980萬方呎，創歷史新高。隨着甲廈新供應持續，空置率仍會上升，預計明年底升至約14%，迫近歷史高位。

至於甲廈租金於第二季錄約0.3%跌幅，為2019年第二季後最小，上半年整體租金跌約1%。雖預期商業活動可望於下半年逐漸恢復，但受高空置及新供應影響，預計下半年甲廈租金將有最多約5%跌幅。

核心區商舖空置率亦有所上升，該行香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強表示，部分有實力業主不受財務壓力所限，寧願選擇空置舖位亦不願減價出租，上季舖位空置率按季升1.3個百份點至16.5%，以尖沙咀及旺角最嚴重，空置率各升約2.9個百份點至23.2%及18.9%。

由於持貨力強的業主未有急於以低價出租舖位，令上季舖租趨向平穩，惟受到第一季租金急跌拖累，上半年整體舖租下挫約5.9%，若疫情持續穩定，跨境旅遊恢復，零售市場將穩定地復甦，預計全年舖租呈平穩走勢。