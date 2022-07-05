澳門行政會：完成討論賭牌競投資格、財力要求等法規草案

澳門媒體報道，為配合娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投有序開展，澳門行政會完成討論《修改第26/2001號行政法規〈規範娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投、批給合同，以及參與競投公司和承批公司的適當資格及財力要件〉》的行政法規草案。

行政會表示，鑑於未來博彩業發展的政策方向與2001年公開競投時已大有不同，行政法規主要修改參與競投時所提交的標書、文件及資料的要求，以及合同條款必須載明的內容和批給標準的相關規定，尤其加入承批公司開拓外國客源市場的計劃、博彩項目及非博彩項目的投資對澳門特別行政區所帶來的利益、承擔的社會責任等作為批給的標準。

此外，行政法規亦因應博彩經營制度所作的修改，相應地調整受審查對象提交適當資格及財力的附件表格，而有關的附件表格可透過電子方式填寫。

為配合新一輪娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投程序的開展，行政法規自公布翌日起生效。

澳門於上月下旬通過新《博彩法》，有投資銀行發表報告，估計新一屆10年期賭牌最快可於7月底至8月之內推出招標，最快11月會揭曉6張新賭牌誰屬。