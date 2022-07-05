美匯指數創近廿年高位　金價企穩1800美元

●美匯指數升見105.72，為2002年底以來最高；港匯見7.8472；離岸人民幣(CNH)報6.6983；美元兌日圓處135.85；歐元企1.0356，英鎊處1.2070。金價報1,803美元。布油報113.94美元，紐油升1.8%報110.4美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨偏軟。

●部署收購？巴菲特繼續增持西方石油惹遐想。

●泰國通脹創十四年高位，菲律賓CPI近4年最勁。

●南韓6月通脹升至6%，創1998年以來最高。

●小米傳在越南生產智能手機，由光弘科技代工。

●憂慮成本及利率上升，新西蘭商業信心降至疫後新低。

●6月NFT銷售額跌至逾1年新低，又關加密貨幣事？

●監管升級？星金管局擬限制散戶投資加密貨幣市場。

●澳洲央行加息0.5厘，符預期。

●花旗：「最壞的情況下」油價將於年底前跌至65美元。

●高盛：美經濟衰退非基本預期，股市恐未跌完。

●中國經濟：

-深圳第2批共16幅住宅地掛牌，起拍總價近350億人幣。

-中國6月財新服務業PMI報54.5勝預期，惟成本壓力仍高企。

-發改委研投放豬肉儲備，分析憂癲價扯高通脹。

-人行孫天琦：防範化解金融風險，嚴控高風險金融機構數量。

-中山祭出樓價「限跌令」，要求降價不超過5%。

-報告：6月全國100個城市土地成交額按月升141%。