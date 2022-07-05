富邦：恒指下半年呈先低後高　第3季末或見19000點

富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光表示，港股3月低見18,000點，其後4至6月受累於美歐股市表現遜色，港股反彈幅度有限。他預期今年下半年港股將呈先低後高走勢，第3季底恒生指數或見19,000至20,000點，第4季底升至24,000至25,000點，明年初則上試25,000點以上。

他指，美國長時間負利率導致資產市場泡沫化，例如美國股市、歐美樓市、商品價格和虛擬貨幣等。隨美國實際利率由負轉正、美國經濟衰退風險漸增，以及企業盈利仍未下調等，預期美股第3季將面臨一波下調壓力。基於過去兩個月美股已下跌10至20%，料7月初美股將出現技術性回穩，進入第3季中後期或再下試52周新低，標普500指數有機會低見3,500點。

他料，美國短期內持續加息，利率基本上調50點子，會否進一步加息75點子視乎即將公布的非農數據，預期美國加息周期今年底結束。若年內美國再加息超過1厘，不排除香港銀行最快9月上調最優惠利率(P)，年底前有機會加兩次，視乎美國加息步伐。