【產經直播】倘美撤關稅　勢利好港股？

有傳美國最早或於本周宣布，取消對部分中國消費品加徵的關稅，港股周二(5日)反覆靠穩，早段曾升368點，但承接力不足，最終收市僅升22點，報21,853點。恒指二萬二關得而復失，反映股民信心仍不足？若然美方如報道撤銷對華關稅，對港股利好作用有幾大？

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