【產經直播】倘美撤關稅　勢利好港股？

2022年07月05日 16:36
  • 東網電視
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    有傳美國最早或於本周宣布，取消對部分中國消費品加徵的關稅，港股周二(5日)反覆靠穩，早段曾升368點，但承接力不足，最終收市僅升22點，報21,853點。恒指二萬二關得而復失，反映股民信心仍不足？若然美方如報道撤銷對華關稅，對港股利好作用有幾大？
    美團(03690)創始人減持股份，但摩根士丹利重申，美團為中資科網首選，股價最樂觀3年內升見450元，又指京東集團(09618)雖傳拓展外賣業務，但難威脅美團地位，大摩對美團有否過份樂觀？另外，大摩報告亦提到，京東長遠前景仍穩健，散戶又應該點看待京東？
    車股回吐，但高盛上調比亞迪股份(01211)目標價，比亞迪現價係吸納好時機？長城汽車(02333)截至6月底止回購6,164.75萬股H股，但股價照跌，係咩原因？嚟緊股價又點睇？
    生物科技股繼續強勢，藥明生物(02269)子企有望從美國「未經核實名單」除名，加上公司宣布服務能力擴大至微生物發酵領域，股價大升。多重利好消息下，藥明生物可否追入？
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