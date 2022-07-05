渣打：加息陰霾下　美撤對華關稅對市場影響不大

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝稱提醒，就算美國撤銷對華關稅，對市場影響亦不會很大，因為歐美持續加息、內地房地產市場前景未明朗等，大環境仍不理想，中美貿易戰的緩和充其量是額外的催化劑，短期帶動港股表現也好，實際幫助不大。

儘管建議投資者減持股票的比重、考慮轉買債券或者亞洲股票(不計日本)，他仍看好港股下半年表現，指A股和港股比歐美市場有優勢，恒生指數在20,000點已有很大支持，望下半年有24,000點，因為中國疫情紓緩下經濟料見底，繼續看好疫情帶動的數碼化及氣候變化帶來的投資機遇，並看好通訊股及基建原材料股，過往高通脹下高息股表現偏強。

梁續指，亞洲美元債因整體公司信貸質素達「BBB+」評級，國內寬鬆取態有利預國內債券投資需求，但要留意內地房地產債券，建議在政策清晰前謹慎投資。整體而言，債券看好亞洲美元債及高息債，債價下半年有機會反彈。

該行高級投資策略師林嘉文稱，對美元發展12個月內偏淡，並指日本央行無意改變貨幣政策惹起國內不滿，下半年有機會動搖，如央行改弦更張，日圓有反彈機會到126兌每美元。另外，澳元亦值得看好。