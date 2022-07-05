港交所成立香港國際碳市場委員會　探索發展機遇

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，港交所既是金融監管機構、也是市場營運者以及上市企業，在推動可持續金融發展的過程中扮演不可或缺的領導角色，今次合作將推動可持續金融生態圈的發展，並朝着實現碳中和的目標進發。

此次合作聚焦建設國際碳市場，利用香港的國際金融中心地位，推動香港、中國內地及其他地區實現碳中和目標，及投入發展綠色和可持續金融生態圈的進程。該委員會將努力為促進區內向低碳經濟轉型定下基礎，將香港發展為背靠中國、立足亞洲、放眼世界的領先國際碳交易中心。

委員會首批成員包括香港、中國內地及國際的合作夥伴，包括中國工商銀行(亞洲)、中國林業集團、中國節能環保集團、中國銀行(香港)、法國巴黎銀行香港分行、香港上海滙豐銀行、國泰航空、國家電力投資集團、渣打銀行(香港)、澳新銀行集團香港分行及騰訊控股。

歐冠昇又指，香港國際碳市場委員會將在香港建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入，實現零淨排放。