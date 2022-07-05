中原按揭：港P於今年第3至第4季將會上調

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年美息累計加幅達1.5厘，美國上月大手加息0.75厘後，港美息差進一步拉闊，加上美國於上月同步開展縮表，下半年或較多引發金管局干預及本地資金流出，港元拆息跟隨美息上升步伐將加快。市場預期美國很大機會於7月及年內繼續加息，料下半年本港1個月拆息將逐步升穿1.2厘，以市場主流H按息率H+1.3厘計，即下半年H按息將觸及封頂息率即2.5厘。

她指出，美國聯儲局預期7月份或再加息0.5厘至0.75厘，屆時聯邦基金利率已達2厘以上水平，在對上一次加息周期，當2018年9月聯邦基金利率加至2厘至2.25厘，最優惠利率(P)開始上調0.125厘，但當時香港銀行結餘已跌穿1,000億元水平，而港元1個月拆息已達2厘，而現時本港銀行結餘仍達2300億元，故此下半年加P時間視乎本港銀行結餘收縮步伐及港元拆息上升速度。

她預期1個月港元拆息升至1.2厘至升穿H按封頂息率後，再升至1.5厘至2厘水平，銀行才有較大壓力上調P，但相信港P於年內第3季至第4季將會上調，估計本港按息年底仍較大機會處於3厘附近水平。