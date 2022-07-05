【美元獨強】歐元廿年最殘　鎊匯又跌穿1.2

中美貿易戰屆4周年，不但國際經貿版圖改觀，連匯市也出現翻天覆地式轉變。歐元創20年新低，主因投資者削減對歐洲央行加息的押注，導火線為法國服務業採購經理指數(PMI)遭下調，令區內經濟降溫的預期加劇。歐元兌美元低見1.0282，跌1.3%，貼近2002年7月水平，分析料一兌一在望，同時令美匯指數高見106.24，創20年新高。

貨幣市場現對歐央行今年加息幅度的押注削至不足1.4厘，有別於3周前逾1.9厘，歐美息差擴大導致歐元匯價年內已挫逾8%。值得一提的是，歐洲多國財赤和政府債務佔經濟總值比例已超過2008年，匯價急貶令區內存在一定債務隱患。區內6月商業活動擴張明顯放慢，預示次季經濟恐收縮，尤以出口主導的德國6月竟錄得30年來首次貿赤，反映事態嚴重。

英國經濟已現轉差迹象，有報道指當地最大典當機構H＆T截至6月底貸款總額近8億港元，按年增75%，透露不少客戶把手錶和珠寶等貴重物品抵押換取現金。另外，當地6月新車註冊量按年挫24%，為1996年來最低。

資金持續湧入美元避險，渣打料美國聯儲局下半年將加息1.5厘，令利率升至3.25厘，若通脹維持高企，不排除美匯指數今季挑戰109水平；相反，若有理由相信通脹見頂，美匯指數或跌返101。美元強勢下，印度盧比又創新低，報79.375兌每美元；韓圜、澳元及紐元皆挫逾。以色列央行加息半厘抗通脹，為4月以來第3次。