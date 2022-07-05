歐美能源荒蔓延亞太　撞正圓匯貶價日經濟恐爆煲？

歐美能源荒正殺入亞太，營造通脹颶風！在日圓急速貶值疊加俄烏戰事曠日持久之際，詎料近期東京熱浪突襲，正將全球第3大經濟體日本推向全面的能源危機。一海之隔的南韓昨率先宣布，計劃在2030年前調升核電比例至30%以上。有分析警告，造成環球能源荒的禍首是天然氣，其重要性已可媲美石油，成為地緣政治的「燃料」，把世界推向新冷戰。

目前市場甚為關注日本狀況，皆因日圓兌每美元若失控地貶值至150水平，會激化亞太貨幣戰，若掉頭突飆，也會觸發大型套息拆倉潮，兩者均會引發金融風暴，不幸的是日本撞正能源荒，令危機升溫！日本約90%能源是進口，多數以美元計價，早在日圓跌至20年低位前，能源成本已受全球石油、天然氣和煤炭價格飆升而增加，舉例以美元計價的布蘭特期油年內漲40%以上，若以日圓計價則已飆近70%。最新數據顯示，5月以日圓計價的進口液化天然氣(LNG)每噸平均成本按年高出120%。

美國智庫戰略與國際研究中心資深研究員Jane Nakano稱，俄烏開戰後燃料漲價和貨幣貶值等一系列因素，正給日本能源安全帶來龐大壓力，成為該國史上最嚴重的能源危機之一。糟糕的是當地今夏異常炎熱，電力供應驟然趨緊。

鑑於能源價飛升令當地通脹升至近7年高位，被視為衡量消費者購買力指標的經通脹調整實質薪金5月按年下滑1.8%，減幅較4月1.7%更大，創2020年7月以來最大薪金倒退，勢必打擊消費力。後石油戰略研究院代表大場紀章認為，政府可能會想辦法重啟閒置的核電廠。在上議院選舉後，日本的政策可能會出現重大影響，要求重啟反應堆的民間呼聲愈來愈高。

面對能源危機，鄰國南韓昨已計劃在2030年前，將核電比例從去年的27.4%提升至30%以上，令依賴進口化石燃料的程度由去年81.8%降至60%水平。

禍不單行的是，歐洲能源荒正加劇，勢必再傳導至亞太。外媒引述挪威工會透露，海上油田工人的罷工會分3階段，首先從周二開始，當天的油氣每日產量將減少8.9萬桶當量，其中天然氣佔2.75萬桶；若要求加薪抗通脹無果，周三會展開第二階段，天然氣產量會進一步下滑，日產量將降至29.2萬桶當量，相當於平時產量的13%；石油日產量將減少13萬桶，約佔產量6.5%。第3階段是周六，屆時挪威近四分之一的天然氣產量將關閉，該國15%的石油產量將停產。消息令歐洲天然氣期貨價格漲到每兆瓦時162.9歐元，為今年3月8日以來新高。瑞士已率先警告，政府不能保證有足夠天然氣供應，可能會對企業實施配給制度。

能源價格高昂使國際能源機構(IEA)估計，全球未來3年天然氣需求增長將放緩，其中今年用氣量將下滑0.5%，主要受亞洲經濟活動減少和歐洲天然氣需求驟降拖累，到2024年天然氣需求增長量將較上次預測萎縮60%。

花旗警告，若經濟衰退來襲，油價可能在今年底前跌至每桶65美元，明年底前殘見45美元，因往績證明，在所有經濟衰退中，油價都會跌至產油商的邊際成本附近。上述預測是基於石油輸出國組織及盟國(OPEC+)沒有進行任何干預，以及石油投資下降。布蘭特期油昨仍徘徊113美元水平。然而，沙特阿拉伯看好短期油價，昨宣布調高8月出口至亞洲市場的每桶油價2.8美元，較杜拜或阿曼溢價9.3美元，幅度近歷史最高，反映佔其60%出口生意的亞洲區需求強勁。