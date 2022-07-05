新界上車盤掀減價潮　粉嶺牽晴間3個月減36萬沽

新界上車盤掀起減價潮，粉嶺牽晴間低層單位，放盤約3個月，減價36萬至532萬元沽出，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊宜貞表示，鴨脷洲海怡半島13A座高層H室，實用面積約864方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，同區客輕微議價後，終以1,850萬元市價承接，呎價約21,412元，新買家購入作換樓自用。

●中原翁梓軒透露，灣仔康富大廈中層A室，實用面積約145方呎，一房間隔，以308萬元易手，呎價約26,207元，新買家入市投資，見樓價比部分同區車位更低，加上位於灣仔名校網，即決入市，原業主持貨約6年帳面僅獲利18萬元，或升值約6%。

●中原陳凱超稱，筲箕灣千禧閣低層A室，實用面積約253方呎，一房間隔，望市景，以470萬元易手，呎價約18,577元，新買家屬於用家，原業主於2014年以352萬元買入，持貨約8年帳面獲利118萬元，單位升值約34%。

●利嘉閣武秉強指，小西灣藍灣半島1座低層H室，實用面積約566方呎，套三房間隔，原先叫價1,050萬，最後以960萬元獲承接，呎價約16,961元，屋苑現時約有150個單位放盤，一房戶入場費由699萬元起。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天7月錄首宗買賣，單位為5座高層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，向海景，今年5月開價980萬元，上月中調整至940萬元即獲洽購，現以925萬元易手，呎價約18,537元。

●香港置業曾家輝稱，奧運站維港灣7月暫錄2宗買賣，包括10座中層E室，實用面積約457方呎，兩房間隔，以約1,000萬元放盤約6個月，即獲同區客洽詢，雙方經議價後減價50萬元，以950萬元易手，呎價約20,789元。

●世紀21富山劉倩彤指，牛池灣威豪花園2座中層G室，實用面積約639方呎，套三房間隔，以830萬元成交，呎價約12,989元，單位原先叫價為915萬元，最終減價85萬成交，減幅約9.3%。

●富誠地產黃偉祺稱，牛池灣居屋瓊山苑A座低層1室，實用面積約548方呎，三房間隔，已補價自由市場開價550萬元，由於原業主感市場氣氛平平，議價後減至518萬元售出，呎價約9,453元，減幅約5.8%。

●美聯黃家樂透露，九龍灣德福花園K座低層1室，實用面積約491方呎，兩房間隔，叫價700萬元，放盤約1個月，降價17萬沽出，成交價683萬元，減幅約2.4%，呎價約13,910元。

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新界區

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺牽晴間5座低層H室，實用面積約384方呎，開價568萬元，放盤約3個月後，減價至532萬元沽出，呎價約13,854元，低市價約5%。

●中原區國健表示，粉嶺上水區7月暫錄約8宗二手買賣，粉嶺牽晴間暫錄約3宗，包括5座高層A室，實用面積約384方呎，兩房間隔，議價後以573.8萬元獲承接，呎價約14,943元，新買家為用家。

●中原柯勇表示，將軍澳怡心園3座中層G室，實用面積約601方呎，套三房間隔，以732萬元易手，呎價約12,180元，原業主於2013年7月以483.5萬元購入，持貨約9年帳面獲利248.5萬元，期內升值約51%

●利嘉閣羅志雄指，將軍澳都會駅6座高層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望山景及海景，成交價916萬元，呎價約18,211元，屋苑現時約有298個放盤，入場費由950萬元起。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山區7月暫錄約兩宗買賣，其中銀湖．天峰1座低層E室，實用面積約554方呎，兩房間隔，放盤時開價約910萬元，議價後以850萬元易手，呎價約15,343元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，大圍居屋嘉順苑中層3室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望內園景，於已補價自由市場獲買家以648萬元成交，呎價14,432元，原業主於2018年6月以309.64萬元未補地價購入。

●世紀21奇豐李仕明表示，沙田曉翠山莊11座低層C室，實用面積約1,184方呎，套三房間隔，連車位成交價1,550萬元，呎價約13,091元，原業主於2012年9月購入上址，當時作價1,010萬元，持貨近10年帳面獲利540萬元，單位期內升值約53%。

●中原杜文俊稱，沙田大圍區7月暫錄約8宗二手買賣，沙田翠華花園佔1宗，單位為A座低層6室，實用面積約280方呎，兩房間隔，開價約450萬元，議價後售438.8萬元，呎價約15,671元，新買家為用家。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城16座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤叫價718萬元，放盤10個月，減價90萬至628萬元獲買家承接，減幅約12.5%，呎價約13,925元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居12座中層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內公務員綠表客見單位房間可望開揚河景，決定即睇即買，而原業主於未補價第二市場開價亦由460萬元，累減28.2萬元，終以431.8萬元成交，呎價約7,294元。

●美聯田國輝指，東涌影岸．紅A座高層D室，實用面積約777方呎，套兩房間隔，同區租樓多年的租客，新近取得香港永久居民身份證後，隨即於區內覓盤，睇樓後洽購，輕徵議價30萬元或約2.7%，斥1,070萬元承接自住，呎價約13,701元。

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