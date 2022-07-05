摩通：長和系出售UKPN失敗或對估值有更高期望有關

市傳由KKR和麥格里集團洽購的英國最大配電網絡UK Power Networks(UKPN)交易，最終因賣方長和系在最後關頭加價而告吹。摩根大通發表研究報告指出，相信事件反映通脹掛鈎資產有更佳價值，因UKPN的收入與資產與通脹掛鉤，賣方或對交易的估值有更高期望，因此並不急於出售有關資產。

摩根士丹利認為，事件令市場關注長建電能所持位於英國和澳洲的受監管資產。由於英國通脹仍然高企，任何潛在買家都要按環境來調節價格。此外，環球減碳排放的趨勢，亦支持了UKPN的內在資產增長。另外，由年初至今，英鎊、澳元分別兌港元已貶值7%和5%，該行相信對該兩間企業上半年業績帶來負面影響。

回顧在疫情前的2019年3月長和系的業績會上，主席李澤鉅曾指，集團系旗下有不少「寶貝」，外界未必完全清楚它們的價值。