美股道指挫逾600點　布蘭特期油瀉6%

美股三大指數周二復市早段受壓，道指跌605點，報30,491點；標指跌68點，報3,756點；以科技為主的納指升跌200點，報10,927點。港夜期大跌，恒指報21,400點，跌305點，低水453點。

美匯指數升1.36%，報106.57，續創20年來新高。國際油價急跌，紐約期油大跌5.46%至每桶102.51美元；布蘭特期油跌5.46%至6%至106.69美元。

隨着近期愈來愈多經濟數據顯示需求放緩，市場焦點也逐漸從通脹轉移至經濟衰退。摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，如果下半年通脹見頂，聯儲局可能會稍為放緩其鷹派立場。不過，近期美國10年期國債孳息率回落至2.9厘水平卻與通脹關係不大，直言「利率下降更多是反映對經濟增長的擔憂，而不是來自聯儲局的政策的紓緩。」

他表示，如果宏觀經濟數據不能證實經濟衰退，股市可能會出現反彈，反之則標指可能會跌至3,000點。就目前而言，他認為，標指的合理水平在3,400至3,500點附近。隨着市場開始更準確地反映經濟增長放緩，股市將於本季度進一步下跌。

高盛全球固定收益宏觀策略師Gurpreet Gill則表示，美國經濟衰退並非該行的「基本情境」(base case)預期之中。她表示，隨着緊縮貨幣政策持續，美國比較可能會出現「技術性衰退」，即國內生產總值(GDP)連續兩季萎縮，惟並非真正的衰退。

企業消息方面，電動車公司特斯拉(Tesla)據報於中國及德國的工廠均需要暫時停工。報道引述知情人士稱，上海廠房的Model Y生產線需要停工兩周以更換設備；本月下旬Model 3生產線同樣需要停產。另外，德國柏林工廠亦會在11日起休息兩周。考慮到該公司上季交付量按季跌近18%，停產消息或預示其產量短期內難以復甦。該企股價早段曾挫3.94%%。

近期獲股神巴菲特頻頻加倉的西方石油股價跌3.84%。監管文件顯示，巴菲特的投資旗艦巴郡於此前再斥資5.84億美元買入990萬股西方石油，持股比例升至17.45%。而「科技股女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的ARK基金公司，於上周五亦再度增持了45.5萬股生物科技公司Ginkgo Bioworks(DNA)，是ARK旗下多隻基金當日唯一的交易。DNA股價於周二早段跌4.82%。