【加密貨幣】俄擬挖礦合法化　Bitcoin富豪數字大萎縮

自俄羅斯攻打烏克蘭，招來西方集團的金融制裁後，俄國政府對加密資產的態度由反對變成支持，以為逃避西方制裁留有餘地。近日外媒報道，俄羅斯央行將同意加密貨幣挖礦合法化，前提是在俄礦工所挖產出只能在俄境外轉換為法定貨幣。

報道引述俄羅斯財政部金融政策司司長Ivan Chebeskov指出，部分位於俄羅斯的大型加密貨幣礦業公司在提取資金時也被迫應對外國限制。俄羅斯可能不得不建立自己的交易平台基礎設施，為該行業提供流動性。

受加密貨幣價格大跌拖累，行業統計數據顯示，比特幣餘額超過100萬美元的地址現為63,500個，較1月5日的99,092個明顯減少，意味這期間比特幣百萬美元富翁已大減36%。

除了身家大蒸發外，不少加密資產機構仍在心深火熱的流動性危機。其中，加密借貸平台Celsius Network傳再次償還6,400萬美元的比特幣貸款，目前清算價格已降至4,966.99美元。《Coindesk》數據則顯示，私人和公開上市的加密貨幣礦工已積累了高達20至40億美元的債務，鑑於礦工產出價值大跌，部分須要出售手持的比特幣和挖礦設備套現償債。

比特幣周二全日在1.9萬至2萬美元徘徊，截至本港時間晚上9時半許，每枚比特幣見19,315美元；以太幣則見1,094美元。